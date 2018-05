CCC Tour-Grody Piastowskie: Słoweniec Jan Tratnik liderem

Jan Tratnik z grupy CCC Sprandi Polkowice po dwóch piątkowych etapach został liderem wyścigu kolarskiego CCC Tour-Grody Piastowskie. Słoweniec wygrał indywidualną jazdę na czas, a później był szósty na trasie z Polkowic do Głogowa.

Po czwartkowym kryterium ulicznym w Legnicy, gdzie najlepiej wypadł Szymon Sajnok (CCC Sprandi Polkowice), w piątek kolarze mieli do pokonania dwa etapy. Najpierw rywalizowali w Polkowicach. Najszybciej trasę 16 km pokonał Tratnik i został liderem wyścigu.

"Czasówka nie do końca odpowiadała mojej charakterystyce, gdyż zawsze lepiej spisuję się w bardziej pagórkowatym terenie, ale udało się wygrać. Trasa była dość techniczna, z wieloma zakrętami i czasami nie najlepszym asfaltem. Przez to trudno było złapać właściwy rytm. Gdy tylko udało mi się wejść na wysokie obroty, trzeba było zwolnić i ponownie się rozpędzać" - powiedział Tratnik.

Po południu kolarze mieli do pokonania krótki etap (97 km) z Polkowic do Głogowa. Od początku w peletonie wiele się działo i próbowano wielu ataków. Na metę dojechała cała grupa, a w niej najlepszym finiszem popisał się Czech Alois Kankovsky (Elkov Author). Kolejne dwie lokaty na podium zajęli Grzegorz Stępniak (Polska, Wibatech Merx) i Eryk Latoń (Polska, Hurom). Szósty był Tratnik i to on w sobotę na etapie z Pieszyc do Bielawy (140 km) pojedzie w żółtej koszulce lidera.