CCC Tour-Grody Piastowskie: Szymon Sajnok wygrał prolog

Szymon Sajnok wygrał w Legnicy kryterium uliczne, stanowiące prolog wyścigu kolarskiego CCC Tour-Grody Piastowskie. W piątek zawodnik ekipy CCC Sprandi Polkowice wystartuje w koszulce lidera na trasę pierwszego etapu.

Kolarze ścigali się w formule wyścigu australijskiego na liczącej 600 metrów rundzie w centrum Legnicy. Sajnok, mistrz świata w torowym omnium, wyprzedził Macieja Paterskiego (Wibatech Merx 7R) i Czecha Mateja Stibingra (Dukla Praga).

"Bardzo nastawiałem się ten prolog i jutrzejszą jazdę indywidualną. Pierwszy z celów udało się zrealizować, więc z optymizmem mogę przystąpić do realizacji kolejnego. Prolog bardzo mi odpowiadał. Co prawda moje umiejętności z kolarstwa torowego nie były tu aż tak istotne, gdyż ścigaliśmy się na kostce, przy lekkim deszczu, ale na pewno odpowiadała mi nowa formuła. Wyścig eliminacyjny to jedna z konkurencji omnium i jedna z moich specjalności, więc wiedziałem jak go rozegrać" - powiedział Sajnok.

Wyniki kryterium nie były zaliczane do klasyfikacji generalnej.

W piątek odbędą się dwa etapy, najpierw 16-kilometrowa czasówka wokół Polkowic, a po południu krótki, 97-kilometrowy odcinek z Polkowic do Głogowa. Czteroetapowy wyścig zakończy się w niedzielę w Jaworze.