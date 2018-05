Chris Froome zwątpił w końcowe zwycięstwo

Ubiegłoroczny zwycięzca Tour de France i Vuelta a Espana Brytyjczyk Christopher Froome chciał do swojej kolekcji dołożyć zwycięstwo w Giro d'Italia. Kolarz grupy Sky poniósł jednak spore straty w pierwszym tygodniu wyścigu dookoła Włoch. - W tym momencie moje zwycięstwo jest wątpliwe - stwierdził. Relacje z Giro w Eurosport 1 i usłudze Eurosport Player.

Zaledwie sześciu kolarzom w historii udało się w swojej karierze wygrać trzy największe wieloetapowe wyścigi kolarskie. Siódmym z nich chciał być Froome, który w ubiegłym roku najpierw po raz czwarty zwyciężył w Tour de France, a następnie po raz pierwszy wygrał Vuelta a Espana. Wygrywając w Giro d'Italia Brytyjczyk miał również szansę stać się trzecim zawodnikiem w historii, po Eddym Mercxie i Bernardzie Hinault, który wygrałby trzy wielkie wyścigi z rzędu.

Lider Team Sky od początku ma jednak kłopoty. Rozpoczęły się one od upadku na rekonesansie przed jazdą na czas na otwarcie Giro, a nie lepiej było na kolejnych etapach. W niedzielę na dziewiątym z nich Froome stracił ponad minutę na finałowym podjeździe do lidera Simona Yatesa i w klasyfikacji generalnej traci do kolarza grupy Mitchelton-Scott już dwie minuty i dwadzieścia siedem sekund.

- To duża strata. W tym momencie moje zwycięstwo wydaje się czymś wątpliwym - powiedział Froome oficjalnej stronie swojej ekipy.

- Nigdy nie było moim celem, by od początku Giro jechać na 100% swojego potencjału. Widzieliśmy w przeszłości, że kolarze, którzy postępowali w ten sposób, mieli potem problemy na lipcowym Tour de France. Dodatkowo moje wejście w wyścig utrudnił upadek pierwszego dnia, a potem jeszcze powtórzyło się to na ósmym etapie. Jednak taka jest natura kolarstwa - dodał Brytyjczyk, wobec którego wciąż prowadzone jest postępowanie antydopingowe związane z użyciem nadmiernej ilości leku na astmę podczas ubiegłorocznej Vuelty.

Froome i pozostali kolarze uczestniczący w 101. edycji Giro d'Italia na trasę wyścigu powrócą we wtorek.

