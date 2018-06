Criterium du Dauphine: Michał Kwiatkowski ponownie liderem

Michał Kwiatkowski (Team Sky) wrócił na pozycję lidera kolarskiego wyścigu Criterium du Dauphine po środowej drużynowej jeździe na czas. Na 35 km trasie z Pont-de-Vaux do Louhans-Chteaurenaud najszybsza była grupa Sky, której zawodnikiem jest Polak.

Kolarze brytyjskiej ekipy Sky etap pokonali w 36 minut i 33 sekundy. Drugie miejsce zajął amerykański zespół BMC - 38 s straty, a trzecie belgijski Lotto-Soudal z Tomaszem Marczyńskim w składzie - 53 s.



- Wiedzieliśmy, co musimy zrobić. Trasę pokonaliśmy perfekcyjnie, choć trudno było na niej utrzymywać stałe tempo, bo wcale nie była taka płaska, jak to się wydawało patrząc na profil. W czasówkach trzeba być zdyscyplinowanym i cały czas walczyć z chęcią zwolnienia. Jestem bardzo zadowolony z tego jak się zaprezentowaliśmy. W górach będzie mi trudno utrzymać prowadzenie, ale mam nadzieję, że limit pecha już wyczerpałem - powiedział Kwiatkowski nawiązując do swojego wtorkowego upadku.



Po trzech etapach Polak wyprzedza partnerów z teamu - o trzy sekundy Włocha Gianni Moscona, o dziewięć Hiszpana Jonathana Castroviejo i o 21 Brytyjczyka Gerainta Thomasa. Piąty jest Amerykanin Brent Bookwalter (BMC) - 48 s straty.



Jubileuszowa, 70. edycja imprezy, tradycyjnie będącej dla wielu uczestników sprawdzianem przed Tour de France (7-27 lipca), zakończy się 10 czerwca na podjeździe Saint-Gervais Mont Blanc w Górnej Sabaudii.



Wyniki 3. etapu, Pont-de-Vaux - Louhans-Chateaurenaud (35 km drużynowa jazda na czas):

1. Sky (m.in. Michał Kwiatkowski) 36.33

2. BMC strata 38 s

3. Lotto-Soudal (m.in. Tomasz Marczyński) 53

4. Mitchelton-Scott 56

5. Quick-Step Floors 1.02

6. Trek-Segafredo 1.27

Klasyfikacja generalna:

1. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 9:28.21

2. Gianni Moscon (Włochy/Sky) strata 3 s

3. Jonathan Castroviejo (Hiszpania/Sky) 9

4. Geraint Thomas (W.Brytania/Sky) 21

5. Brent Bookwalter (USA/BMC) 48

5. Damiano Caruso (Włochy/BMC) 52

...

68. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 5.06

