Criterium du Dauphine. Michał Kwiatkowski spadł na piąte miejsce

Irlandczyk Daniel Martin (UAE Team Emirates) wygrał piąty etap kolarskiego Criterium du Dauphine z Grenoble do Valmorel (130 km).

Irlandczyk Daniel Martin (UAE Team Emirates) wygrał piąty etap kolarskiego Criterium du Dauphine z Grenoble do Valmorel o długości 131,5 km. Drugi na mecie Brytyjczyk Geraint Thomas został liderem wyścigu. Michał Kwiatkowski (obaj Sky) spadł z drugiego na piąte miejsce.

Piątkowy etap kończył się 12,7-kilometrowym podjazdem na metę. Martin zaatakował na ok. 3 km przed końcem trasy i zwyciężył z przewagą czterech sekund nad kontratakującym Thomasem i 15 nad innym Brytyjczykiem Adamem Yatesem (Mitchelton-Scott).

31-letni Martin, kuzyn byłego znakomitego irlandzkiego kolarza Stephene'a Roche'a, na sukces czekał 16 miesięcy. Wcześniej wygrał m.in. prestiżowe klasyki Liege-Bastogne-Liege (2013) i Dookoła Lombardii (2014) oraz Tour de Pologne (2010). W ubiegłorocznym Tour de France był szósty w klasyfikacji generalnej.

Kwiatkowski, wraz z dotychczasowym liderem Włochem Giannim Mosconem (Sky), przyjechał na 22. miejscu ze stratą 1.13. Na ostatnich kilometrach podjazdu, gdy zaczął tracić dystans do atakujących, nie forsował tempa. Poczekał na jadącego za nim kolegę z ekipy, który ukończył etap tuż przed nim.

W klasyfikacji generalnej po pięciu etapach Thomas wyprzedza o 1.09 Włocha Damiano Caruso (BMC) i Moscona. 32-letni Walijczyk, drużynowy mistrz olimpijski na torze z Pekinu (2008) i Londynu (2012), pokazał, że z trójki kolarzy Sky, którzy już jechali w żółtej koszulce (także Kwiatkowski i Moscon), jest w tym wyścigu prawdziwym liderem ekipy. Przed dwoma laty był najlepszy w innej francuskiej etapówce - Paryż-Nicea.

"Na ostatnim kilometrze starałem się dojechać tak blisko do uciekającego Dana, jak to możliwe. Ostatni zakręt wziąłem dość stabilnie, nie chciałem powtórzyć prologu (w czasówce Thomas przewrócił się na jednym z wiraży - PAP). To był naprawdę dobry etap. Myślę, że dotychczasowa rywalizacja to najtrudniejsze cztery dni, w których ścigałem się w tygodniowym wyścigu etapowym. Były już trudne podjazdy, a jeszcze ciężej będzie w weekend. Spróbuję utrzymać koszulkę lidera do końca. Na razie jest dobrze, ale wszystko może się zdarzyć" - powiedział Thomas.

Sobotni, przedostatni etap będzie prowadzić trasą jednego z odcinków tegorocznego Tour de France (z 18 lipca). Kolarze pojadą z Frontenex do La Rosiere Espace San Bernardo (110 km), pokonując cztery górskie premie, w tym podjazd na metę wytyczoną na wysokości 1850 m n.p.m.

Jubileuszowa, 70. edycja imprezy, tradycyjnie będącej dla wielu uczestników sprawdzianem przed "Wielką Pętlą" (7-27 lipca), zakończy się w niedzielę w Saint-Gervais Mont Blanc w Górnej Sabaudii.

Wyniki 5. etapu, Grenoble - Valmorel (131,5 km):

1. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 3:21.19

2. Geraint Thomas (W. Brytania/Sky) strata 4 s

3. Adam Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) 15

4. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-hansgrohe) 16

5. Daniel Navarro (Hiszpania/Cofidis)

6. Romain Bardet (Francja/AG2R) ten sam czas

22. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1.13

91. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 15.27



Klasyfikacja generalna:

1. Geraint Thomas (W.Brytania/Sky) 17:16.53

2. Damiano Caruso (Włochy/BMC) 1.09

3. Gianni Moscon (Włochy/Sky) ten sam czas

4. Julian Alaphilippe (Francja/Quick-Step) 1.10

5. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1.15

6. Adam Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) 1.18

62. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 27.32