Danilo Celano musiał wycofać się z wyścigu przez owada

Włoski kolarz Danilo Celano miał potwornego pecha - nie mógł wystartować w wyścigu La Route d’Occitanie przez owada. Ukąszenie wywołało ogromną opuchliznę.

Zespół Caja Rural-RGA poinformował o niedyspozycji swojego zawodnika na Twitterze i zamieścił zdjęcie potwornie opuchniętego oka 28-letniego Włocha.

Nie wiadomo, jaki owad ukąsił kolarza.



"Danilo Celano nie będzie mógł jechać ze swoimi kolegami w La Route d’Occitanie z powodu małego problemu spowodowanego przez owada, co nie pozwala mu na jazdę na rowerze" - napisał zespół Caja Rural-RGA na Twitterze.

Celano będzie pauzował przez co najmniej osiem dni, bo lekarz musiał podać mu kortyzon, a jako zawodnik należący do Movement For Credible Cycling, zrzeszenia zabiegającego dopingowi w kolarstwie, nie może ścigać się po zażyciu tej substancji.

