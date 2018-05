Diverse Downhill Contest. Nowy sezon Pucharu Polski oficjalnie otwarty

Pierwszy weekend maja, czołówka polskiego kolarstwa grawitacyjnego, dwa dni ekstremalnego ścigania i zacięta rywalizacja o punkty w nowym sezonie rowerowego zjazdu podczas Diverse Downhill Contest – tak można podsumować majówkę w Wiśle. To właśnie tu czołowi zawodnicy kraju stanęli na starcie inauguracyjnej rundy Pucharu Polski, a tłum wiernych kibiców zagrzewał ich do walki.

Zdjęcie W Wiśle nie brakowało efektownych przejazdów /Fot. Piotr Staroń / Diverse Downhill Contest /

Zawody tradycyjnie rozpoczęły się od sobotnich treningów oraz atrakcji dodatkowych. Jako pierwsza ruszyła rowerowa wycieczka enduro, w czasie której amatorzy dwóch kółek zwiedzili okolice Wisły nieznanymi sobie trasami pod okiem przewodnika Szymona Sikory.



Następnie rozegrany został Leatt Dual Slalom. Na 300-metrowej trasie blisko 40 zawodników zmierzyło się w trzech kategoriach wiekowych. Podczas wyścigów dwójek w kategorii open najszybszy okazał się Adrian Bukiej, w kategorii kids teens zwyciężył Wojciech Ranosz, zaś w kategorii kids junior jako pierwszy linię mety przekroczył Kacper Zdonek. Z zawodników wyłoniono również najmłodszego zawodnika, którym okazała się siedmioletnia Maja Żuławińska.



Wśród sobotnich atrakcji tradycyjnie nie mogło zabraknąć konkursu na najlepsze wyłamanie roweru - Monster Energy Best Whip Contest. W tej konkurencji zmierzyło się ze sobą 13 zawodników, spośród których kibice i jurorzy wyłonili najlepszych. Nowym królem whip’a okazał Adrian Bukiej. Drugie miejsce zajął Artur Hryszko, a trzecie Kamil Świercz.



W niedzielę od rana zawodnicy zawzięcie trenowali na trasie przed zbliżającymi się przejazdami eliminacyjnymi Pucharu Polski Diverse Downhill Contest oraz Pucharu Burmistrza Wisły. Pogoda dopisywała, a wzdłuż trasy czekali na nich wierni kibice. Po trzech godzinach treningów nadszedł czas na poważne ściganie! Każdy zawodnik starał się obrać jak najlepszą linię i przejechać trasę w jak najkrótszym czasie - o zwycięstwie decyduje często sekunda, moment jednego szybszego obrotu korby.



W wyścigu najmocniejszej i najszybszej kategorii - elity - zawodnicy wpadli na metę niemal jednocześnie. Z przewagą niecałej sekundy wygrał nasz czeski sąsiad - Antonin Kral. Zaraz za nim linię mety przekroczył Sławomir Łukasik (aktualny wicemistrz Europy), zajmując tym samym drugie miejsce. Trzeci był Damian Konstanty.



W kategorii kobiet królowała Czeszka, Dominika Durczakova. Świetne rozpoczęcie sezonu zaliczyła nasza rodaczka, Natalia Stanewicz zdobywając drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęła Vilma Gombalova.

W kategorii Masters I niedoścignionym okazał się Artur Miśkiewicz.



Zaraz za nim uplasowali się Aleksander Wieczorkiewicz oraz Michał Śliwa. W klasie Masters II na podium stanęli Piotr Gembalik, Hubert Michalski oraz Grzegorz Góra.



W wyścigu klasy Junior pierwszy linię mety przekroczył Tomasz Raszyk. Kolejne miejsca zgarnęli Krzysztof Kaczmarczyk oraz Filip Rawicki. Warto nadmienić iż Tomasz uzyskał 3. czas wśród wszystkich kategorii.



Majówka oficjalnie rozpoczęła sezon poważnych ściganek! Była to pierwsza okazja w tym roku do walki o punkty w klasyfikacji generalnej, pełna ekstremalnych emocji i świetnych wyścigów.



Puchar Polski Diverse Downhill Contest - Wisła 2018 oraz Puchar Burmistrza Wisły:

Elita:

1. Kral Antonin

2. Łukasik Sławomir

3. Konstanty Damian

4. Hryszko Artur

5. Purzycki Adrian

Junior:

1. Raszyk Tomasz

2. Kaczmarczyk Krzysztof

3. Rawicki Filip

4. Gombala Oliver

5. Ranosz Wojciech

Masters I:

1. Miśkiewicz Artur

2. Wieczorkiewicz Aleksander

3. Śliwa Michał

4. Małaszkiewicz Jacek

5. Kruk Stanisław

Masters II:

1. Gembalik Piotr

2. Michalski Hubert

3. Góra Grzegorz

4. Kosiński Piotr

Kobiety:

1. Durczakovaa Dominika

2. Staniewicz Natalia

3. Gombalovaa Vilma

Hobby Full:

1. Olejnik Krzysztof

2. Tarkowski Michał

3. Kasperek Mateusz

4. Zając Piotr

5. Janik Piotr

Hobby Junior:

1. Gaura Tomasz

2. Rawicki Iwo

3. Brzeczek Kacper

4. Włodarczyk Damian

5. Migdał Paweł

Hobby Hardtail:

1. Pavol Magda

2. Żołnierczyk Michał

3. Gracjasz Michał

4. Bukowiec Marcin

5. Kuczera Samuel

Monster Energy Best Whip Contest:

1. Adrian Bukiej

2. Artur Hryszko

3. Kamil Świercz

4. Konrad Zamojski

Leatt Dual SlalomM:

Open:

1. Adrian Bukiej

2. Karol Jakubowski

3. Tadek Jezier

Kids Teens:

1. Wojciech Ranosz

2. Michał Zadęcki

3. Damian Włodarczyk

Kids Junior:

1. Kacper Zdonek

2. Oliwier Tarkowski

Najmłodszy uczestnik:

Maja Żuławińska