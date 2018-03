Dookoła Flandrii. Dyrektor sportowy Quick-Step: Moi chłopcy pokonają Kwiatkowskiego

Już w niedzielę kolejny wiosenny klasyk - wyścig dookoła Flandrii, w którym jednym z faworytów jest Michał Kwiatkowski. Tymczasem dyrektor sportowy ekipy Quick-Step Patrick Lefevere przekonuje, że jego zawodnicy nie pozwolą wygrać Polakowi.

W środę Belg Yves Lampaert z ekipy Quick-Step wygrał w Waregem kolarski klasyk najwyższej kategorii Dwars Door Vlaanderen.



Był to ostatni sprawdzian przed klasykiem dookoła Flandrii, najbardziej prestiżowym wyścigiem jednodniowym we flamandzkiej części Belgii, który odbędzie się w Niedzielę Wielkanocną.



26-letni Lampaert jest pierwszym kolarzem, triumfującym w tym wyścigu rok po roku. Dwa zwycięstwa odnieśli m.in. jego rodacy Briek Schotte i Johan Museeuw.

Na konferencji prasowej dziennikarze porównali go do tych kolarzy. - Spokojnie. Oni byli mistrzami świata. Ja jeszcze nim nie zostałem. Nie można mnie do nich porównywać - powiedział Lampaert.

Zdjęcie Michał Kwiatkowski / AFP

Dyrektor sportowy ekipy Quick-Step Patrick Lefevere właśnie w nim widzi jednego z faworytów zbliżającego się klasyka dookoła Flandrii. - Moi chłopcy pokonają Michała Kwiatkowskiego. To będzie jeden z czwórki: Terpstra, Gilbert, Stybar lub Lampaert - ocenił.