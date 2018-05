Dookoła Kaliforni. Wielki triumf Bernala, Majka wciąż szósty

Rewelacyjny Egan Bernal (Team Sky) wygrał 6. etap wyścigu Dookoła Kalifornii i ponownie został jego liderem. Triumfator środowej czasówki Tejay van Garderen (BMC Racing) spadł przed ostatnim dniem rywalizacji na drugie miejsce. Rafał Majka (Bora-hansgrohe) dotarł do mety górskiego etapu na ósmej pozycji i utrzymał szóstą lokatę w „generalce”.

Na 196-km etapie z Folsom do South Lake Tahoe kolarze pokonać mieli aż siedem górskich premii, wjeżdżając po drodze na 2615 m n.p.m. Całość kończyła się 4-km podjazdem na metę.

Kolarze Sky decydujący atak przeprowadzili 10 km przed końcową linią, w ostatniej fazie przedostatniego podjazdu - Daggett Summit (w Nevadzie). Tam do przodu skoczył Tao Geoghegan Hart, zmuszając van Garderena do reakcji. Wówczas poprawił Bernal, z miejsca uzyskując przewagę. Za Kolumbijczykiem kręciła grupka z van Garderenem, Geogheganem Hartem i Adamem Yatesem (Mitchelton-Scott).

Bernal utrzymał przewagę na ostatnich kilometrach, kończąc rywalizację 1:28 przed Yatesem i 1:30 przed van Garderenem. Strata Majki wyniosła 1:45.

- Gdy zaatakowałem, wiedziałem, że muszę gnać co sił do przodu. Dopiero 1,5 km przed metą zdałem sobie sprawę, że mogę wygrać. Mam niezwykle mocną grupę, w tym dyrektorów sportowych i masażystów. To zwycięstwo dedykuję właśnie im – powiedział Bernal.

21-letni Kolumbijczyk jest objawieniem tego sezonu. W tym roku na drugim miejscu ukończył Tour de Romandie, na pierwszym Colombia Oro y Paz, a w Tour Down Under był szósty (we wszystkich tych wyścigach wygrał klasyfikację młodzieżową). Wywalczył też mistrzostwo kraju w jeździe na czas.

Tour of California zakończy się w sobotę płaskim etapem do Sacramento.

Wyniki 6. etapu:

1. Egan Bernal (Kolumbia/Sky) 5:30.58

2. Adam Yates (W. Brytania/Mitchelton) strata 1.28

3. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Sky) 1.30

4. Brandon McNulty (USA/Rally Cycling) 1.33

5. Jai Hindley (Australia/Sunweb) 1.38

6. Mathias Frank (Szwajcaria/AG2R La Mondiale) 1.38

7. Tejay van Garderen (USA/BMC Racing Team) 1.38

8. Rafał Majka (Polska/Bora–Hansgrohe) 1.45

...

34. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 7.34

104. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 25.14

Klasyfikacja generalna:

1. Egan Bernal (Kolumbia/Sky) 22:26.40

2. Tejay van Garderen (USA/BMC Racing) strata 1.25

3. Daniel Martinez (Kolumbia/Education First) 2.14

4. Adam Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) 2.16

5. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Sky) 2.28

6. Rafał Majka (Polska/Bora–Hansgrohe) 3.01

...

35. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 20.11

89. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 55.28