Dookoła Walencji. Alejandro Valverde lepszy niż przed kontuzją?

Gdy podczas ubiegłorocznego Tour de France 37-letni dziś Alejandro Valverde (Movistar) doznał pęknięcia rzepki i złamania kości skokowej, niewielu oczekiwało, że hiszpański kolarz zdoła wrócić na swój najwyższy poziom. Tymczasem "El Bala" imponuje formą w Walencji, a w sobotę wygrał królewski etap Volta a la Comunitat Valenciana.

Na finałowym podjeździe czwartego odcinka wyścigu Valverde nie dał szans dwóm kolarzom Astany – Luisowi Leonowi Sanchezowi i Jakobowi Fuglsangowi, a przewagę w klasyfikacji generalnej nad tym pierwszym powiększył do 14 sekund.

- To zwycięstwo smakuje wspaniale. Nie dość, że wygrałem drugi raz w ciągu ostatnich siedmiu dni, to jeszcze jestem posiadaczem żółtej koszulki. Szczerze mówiąc, nie wiem czy teraz jestem mocniejszy niż przed kontuzją – powiedział śmiejąc się na mecie Valverde.

W sobotę grupy Sky i Astana rzuciły wszystkie swoje siły, by powstrzymać Movistar. Pierwszą część planu udało im się wykonać, bo u podnóża finałowego podjazdu Valverde znalazł się bez obstawy kolegów. Potem jednak było już tylko gorzej, bo Hiszpan miał tego dnia za mocne nogi.

- To jednak dzięki kolegom mogłem zachować spokój do samego końca. Musiałem im się za to odwdzięczyć i odpowiednio wykończyć ich pracę – podkreślił „El Imbatido”.