Dyrektor Sky: Michał Kwiatkowski nie prowadzi dzięki szczęściu

Grupa Sky wystawiła na Tirreno-Adriatico piekielnie mocny skład. Jej dyrektor sportowy Nicolas Portal powiedział po niedzielnym etapie, że aż czterech kolarzy miało w niej status zawodnika chronionego. Jednym z nich był Michał Kwiatkowski, który po pięciu dniach rywalizacji jest liderem wyścigu.

- Naszym planem było chronienie Gerainta Thomasa i Chrisa Froome’a. Z kolei Kwiatkowski i Gianni Moscon też mieli pozostawać w grze. Wiedzieliśmy, że z czterema takimi ludźmi będziemy mieli kilka kart do wykorzystania w zależności od sytuacji na trasie – przyznał Portal.

- W sobotę Thomas był niezwykle mocny, ale miał problemy mechaniczne. To sprawiło, że stracił szanse na zwycięstwo. Ale "Kwiato" nie znalazł się tu, gdzie jest, dzięki szczęściu. On też jest mocny i przed niedzielnym odcinkiem do Damiano Caruso tracił tylko sekundę – przypomniał dyrektor sportowy Sky.

- W niedzielę chcieliśmy, by Kwiatkowski po prostu jechał za grupami kolarzy walczących o „generalkę”. Chcieliśmy też wesprzeć go w walce o bonifikaty. Wiemy, że jest szybki, a na takiej trudnej trasie doskonale radzi sobie z rowerem. Padający deszcz też działał na jego korzyść. Przed wtorkową jazdą na czas liczyć się będzie każda sekunda – podkreślił Portal. – Geraint wykonał dobrą robotę, próbując jechać za Yatesem. To był nasz plan, dzięki któremu Kwiato nie musiał gonić. Froome też dobrze spisywał się do chwili defektu. To był dla nas naprawdę trudny dzień – zakończył.

Przed dwoma ostatnimi etapami Kwiatkowski ma trzy sekundy przewagi nad Caruso. O losach wyścigu najpewniej zadecyduje wtorkowa czasówka w San Benedetto del Tronto.