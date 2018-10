Ekwadorski talent Jhonatan Narvaez dołączył do grupy Sky

Jhonatan Narvaez podpisał z grupą Sky kontrakt na 2019 rok. 21-letni Ekwadorczyk jest kolarzem niezwykle utalentowanym i wszechstronnym. W obecnym sezonie w barwach Quick-Step Floors wygrał Circuit des Ardennes, w Drome Classic był drugi, a Tour de Wallonie ukończył na piątym miejscu.

Zdjęcie Jhonatan Narvaez of Ecuador and Team Quick-Step Floors / during the 3rd Velon Hammer Series 2018, Stage 1 a 77km race from Vaals to Drielandenpunt 327m / Hammer Climb / Limburg Series / on June 1, 2018 in Drielandenpunt, Netherlands /Getty Images

Mistrz Ekwadoru z 2017 roku bardzo dobrze radzi sobie zarówno w wyścigach wieloetapowych, jak i jednodniowych. Świetnie spisuje się na podjazdach i z pewnością należy do największych talentów południowoamerykańskiego kolarstwa.

- Cieszę się, że podpisałem kontrakt z grupą Sky. Mam nadzieję, że będę w stanie dać z siebie 100 proc. i rozwinę się jako kolarz. Nie mogę już doczekać się spotkania z moimi nowymi kolegami. W ekipie nie brakuje wielkich nazwisk, a mnie cieszy fakt, że jest tu kilku znakomitych kolarzy z Ameryki Południowej – powiedział Narvaez.

- Jestem dość wszechstronnym zawodnikiem. Moim celem na przyszły sezon będzie rozwój indywidualny. Chciałbym pomagać kolegom w odnoszeniu zwycięstw i samemu notować sukcesy – dodał.

- Jhonatan jest uniwersalnym kolarzem. Można go porównać do Jonathana Castroviejo. Obaj świetnie radzą sobie na płaskich odcinkach i dobrze jeżdżą na czas. Choć nie są typowymi „góralami”, na podjazdach też potrafią spisać się bardzo dobrze – ocenił Ekwadorczyka trener grupy Sky Xabier Artetxe.