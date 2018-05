Eschborn-Frankfurt: Alexander Kristoff wygrał po raz czwarty

Norweg Alexander Kristoff rekordowy czwarty raz wygrał kolarski klasyk Eschborn-Frankfurt. Po finiszu z grupy czołowej wyraźnie wyprzedził Australijczyka Michaela Matthewsa (Sunweb) i Belga Olivera Naesena (AG2R) - wszyscy uzyskali czas 5:13.25.

Zdjęcie Alexander Kristoff /AFP

Najlepszy z polskiej ekipy CCC Sprandi Polkowice, bardzo aktywnej na ostatnich kilometrach, był Słoweniec Jan Tratnik, który zajął dziewiąte miejsce ze stratą dwóch sekund do zwycięzcy. Łukasz Owsian był 22. - 7 s.

Kristoff zdominował klasyk we Frankfurcie w ostatnich latach. Poprzednio triumfował tu w 2014, 2016 i 2017 roku. W 2015 zawody odwołano ze względu na zagrożenie terrorystyczne. 30-letni Norweg, jadący we wtorek w koszulce mistrza Europy, poprawił rekord zwycięstw w tej imprecie należący do Niemca Erika Zabela, który wygrywał trzykrotnie i raz był drugi.

- Tak naprawdę, w żadnym momencie dzisiejszego wyścigu nie czułem się dobrze. Na szczęście we właściwym momencie dogoniliśmy uciekających kolarzy - przyznał na mecie zwycięzca.

Wyścig znany jako Grand Prix Frankfurtu, organizowany od 2010 roku pod szyldem Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, od minionego sezonu posiada najwyższą kategorię UCI World Tour.

Wyniki Grand Prix Frankfurtu (212,5 km):

1. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE-Team Emirates) - 5:13.25

2. Michael Matthewsa (Australia/Sunweb0

3. Oliver Naesen (Belgia/ AG2R) obaj ten sam czas

4. Andrea Pasqualon (Włochy/Wanty-Groupe Gobert) strata 1 s

5. Sean De Bie (Belgia/Verardas Willems-Crelan)

6. Grega Bole (Słowenia/Bahrain-Merida) ten sam czas

....

22. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 7

23. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

41. Patryk Stosz (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1.12

Michał Paluta (Polska/CCC Sprandi Polkowice) nie ukończył