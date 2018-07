Eurosport rzuca wyzwanie kibicom na Tour de France w akcji #EurosportDlaDzieciaków

Tegoroczna 105. edycja Tour de France trwa od 7 do 29 lipca. W trakcie ponad trzech tygodni wyścigu kolarze przejadą 21 etapów Wielkiej Pętli. Z tej okazji Eurosport, wyłączny nadawca Tour de France, pragnie przekazać rowery do 21 domów dziecka, jednocześnie rzucając wyzwanie kibicom w projekcie #EurosportDlaDzieciaków.

Jak dołączyć do akcji? Wystarczy, wzorem byłego znakomitego kolarza, a obecnie komentatora Eurosportu Dariusza Baranowskiego, zrobić sobie zdjęcie z rowerem, w stylizacji nawiązującej do Tour de France lub Francji i opublikować je w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) z hasztagiem #EurosportDlaDzieciaków. Dariusz Baranowski w swoim wpisie zaprosił do wzięcia udziału w akcji m.in. Radosława Majdana i Tomasza Jarońskiego.

Eurosport także rzuca wyzwanie kibicom kolarstwa. W związku z tym, że w tym roku wyścig dookoła Francji odbywa się już po raz 105., kanał liczy na co najmniej 105 zdjęć od fanów. Najciekawsze zdjęcia z interesującymi francuskimi i kolarskimi stylizacjami zostaną opublikowane na stronie eurosport.interia.pl.

Rozpoczynający się w sobotę Tour de France będzie miał wyjątkową oprawę telewizyjną. Eurosport przygotował zlokalizowany przekaz kładący nacisk na interesujące polskich widzów treści zaprezentowane w atrakcyjnej oprawie graficznej.

Przez cały wyścig peletonowi będą towarzyszyli polscy reporterzy Eurosportu, a we wszystkie weekendy wyścigu stacja uruchomi specjalne studio Tour de France. Transmisje od 7 do 29 lipca na żywo wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Player.

Na starcie 105. edycji Wielkiej Pętli stanie pięciu Polaków: Rafał Majka, Paweł Poljański i Maciej Bodnar z BORA-hansgrohe, Michał Kwiatkowski z Team Sky oraz Tomasz Marczyński z Lotto Soudal.

Najciekawsze zdjęcia z hasztagiem #EurosportDlaDzieciaków poniżej: