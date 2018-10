Fabio Aru wysłany do Chin na koniec nieudanego sezonu

Fabio Aru (UAE Team Emirates), triumfator Vuelta a Espana 2015, obecnego sezonu nie może zliczyć do udanych. Po fatalnym Giro d’Italia, nie wyszedł mu także start w hiszpańskim tourze, w którym leżał w kraksie już na drugim etapie. Plam z poprzednich miesięcy Sardyńczyk już nie zmyje, ale postara się poprawić sobie humor w Chinach, gdzie wystartuje w Tour of Guangxi.

- Po raz pierwszy w karierze przyjdzie mi rywalizować w Chinach. Jestem ciekawy nowego doświadczenia i poznania nowego kraju – powiedział 28-latek.

- W przeciwieństwie do innych wyścigów, w Chinach nie będę pod tak wielką presją. Mimo to postaram się udowodnić, że wciąż jestem w czołówce światowego kolarstwa – podkreślił Aru.

W Chinach Włochowi pomagać będą Matteo Bono, Yousif Mirza, Jan Polanc, Aleksandr Riabushenko, Ben Swift i Oliviero Troia.

Tour of Guangxi rozpocznie się we wtorek etapem w Beihai. Najtrudniejszy będzie czwarty dzień rywalizacji, gdy kolarze pokonają 125,4 km z Nanning do Mashan Nongla Scenic Spot. Wyścig potrwa do niedzieli.