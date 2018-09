Fabio Aru zrezygnował ze startu w MŚ

Włoski kolarz Fabio Aru (UAE Team Emirates) podjął decyzję o rezygnacji ze startu w rozgrywanych w Innsbrucku szosowych mistrzostwach świata. Sardyńczyk argumentował ją niewystarczająco dobrą formą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsze zespoły odebrały medale MŚ w kolarstwie. Wideo Eurosport

„Po konsultacjach z trenerem Davide Cassanim podjąłem decyzję o rezygnacji z występu w Austrii w barwach reprezentacji Włoch” – napisał na Facebooku 28-latek.

Reklama

„Niestety nie jestem w formie, w jakiej bym chciał. Dlatego nie mogę przyjąć zaszczytu reprezentowania mojego kraju w tak ważnej imprezie. To był trudny wybór, ale myślę, że dobrze jest zostawić miejsce komuś, kto jest w zdecydowanie lepszej dyspozycji" – dodał Włoch, który podczas Vuelta a Espana ucierpiał w jednej z kraks.

W składzie znalazło się miejsce dla innego włoskiego weterana Vincenzo Nibalego (Bahrain-Merida). Triumfator wszystkich wielkich tourów podkreśla jednak, że liderem w niedzielnym wyścigu ze startu wspólnego powinien być Gianni Moscon (Team Sky).

Relacje na żywo z mistrzostw świata w Innsbrucku codziennie w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.