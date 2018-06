Geraint Thomas: Wygrana w Dauphine cenniejsza niż złoto olimpijskie

Choć jest złotym medalistą olimpijskim, niedzielny triumf w Criterium du Dauphine traktuje jako największy sukces w karierze. Zanim Geraint Thomas w stu procentach poświęcił się szosie, wywalczył w 2012 roku w Londynie złoto olimpijskie w drużynowym wyścigu pościgowym na torze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najważniejsze momenty ostatniego etapu Criterium du Dauphine. Wideo Eurosport

Z roku na rok Brytyjczyk z Team Sky staje się lepszym kolarzem. W 2015 roku wygrał Volta ao Algarve i E3 Harelbeke, w 2016 Paryż-Nicea, a w poprzednim Tour of the Alps i etap Tour de France. Mimo licznych sukcesów, Thomas najwyżej sobie ceni niedzielny triumf w Criterium du Dauphine.

Reklama

- To bez wątpienia największe zwycięstwo w mojej karierze. To surrealistyczne. Ani przez chwilę nie wierzyłem, że to się może stać. Nie myślałem o triumfie, całą uwagę poświęcałem każdemu kolejnemu etapowi. Dopiero teraz to do mnie dociera – powiedział Thomas.

- To wielki wyścig. Nie sądziłem, że kiedykolwiek go wygram, rozpoczynając karierę w Barloworld. Moje życie się zmieniło. Przechodząc na zawodowstwo byłem dużo cięższy. Od Londynu koncentruję się wyłącznie na szosie i wciąż się poprawiam. To zwycięstwo jest dla mnie niesamowite – przyznał Brytyjczyk.