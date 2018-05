Giro d'Italia. Chris Froome: Mogło być jeszcze gorzej

Chris Froome (Team Sky) rozpoczął 101. edycję Giro d’Italia od 21. miejsca w indywidualnej jeździe na czas w Jerozolimie. Podczas porannego rekonesansu trasy Brytyjczyk zaliczył upadek, który również przyczynił się do 37-sekundowej straty do zwycięzcy, Toma Dumoulina (Team Sunweb).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Giro d'Italia. Wielki zawód Froome'a w czasówce. Wideo Eurosport





Reklama

- Niestety podczas treningu uciekło mi na zakręcie przednie koło. Testowałem wchodzenie w zakręt z prędkością 20-30 km/h – wyjaśnił Froome. – Kraksa zawsze boli, ale się cieszę, że nie jest jeszcze gorzej. Przecież Kosta Siucou wylądował w szpitalu. Niestety to część naszego sportu – dodał.

Na odrobienie strat Froomey ma jeszcze trzy tygodnie.

- Wiedziałem, że ta czasówka nie zadecyduje o tym, czy wyprzedzę na mecie w Rzymie Toma. On spisał się w piątek znakomicie. Jemu i Rohanowi Dennisowi należą się gratulacje, bo nadrobili nad innymi wiele sekund. Przed nami jednak długa droga, wyścig dopiero się zaczyna. Nie należy zresztą zapominać o innych, którzy będą bić się o klasyfikację końcową – ocenił Froome.

Na sobotę zaplanowano etap z Hajfy do Tel Awiwu. W Izraelu kolarze pozostaną do niedzieli, by od wtorku kontynuować rywalizację na Sycylii.

Relacje na żywo z Giro d’Italia codziennie w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.