Giro d'Italia. Enrico Battaglin po czterech latach znów najlepszy

Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) po emocjonującym finiszu z uszczuplonego peletonu wygrał piąty etap Giro d’Italia. Włoch wyprzedził na ostatnich metrach w Santa Nifa Giovanniego Viscontiego (Bahrain-Merida) i Jose Goncalvesa (Katiusza-Alpecin). Znów straty poniósł lider Astany Miguel Angel Lopez, który miał kraksę. Klasyfikację generalną wciąż otwiera Rohan Dennis (BMC Racing).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Giro d'Italia. Kolarze nie wyrobili się na zakręcie. Wideo Eurosport

Środowy etap był drugim rozgrywanym na Sycylii. Tym razem peleton miał do przejechania 153 km z Agrigento do Santa Ninfa. Pierwsza część trasy (nadmorska) była niemal zupełnie płaska, ale kolumna wyścigu pokonała ją w wolnym tempie. W drugiej połowie, prowadzącej przez Valle del Belice, zaczęły się pagórki i to właśnie tam zlokalizowano trzy górskie premie czwartej kategorii. Końcówka nie była łatwa. 2,2 km przed metą pojawił się 1200-metrowy podjazd z maksymalnym nachyleniem 12 proc., ale na ostatnim kilometrze droga pięła się już niemal nieodczuwalnie.

Reklama

Cztery minuty po starcie na atak zdecydowała się czwórka kolarzy - Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Laurent Didier (Trek-Segafredo), Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia) i Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec). Po 30 km ich przewaga wynosiła nawet 5.30.

Owocna współpraca zakończyła się około 20 km przed metą, gdy do przodu ruszył Vendrame. 23-letni Włoch najdłużej utrzymywał przewagę nad peletonem, bo złapany został dopiero 4 km przed końcową linią. W tamtym momencie mocne tempo grupie zasadniczej nadawali kolarze Mitchelton-Scott, uszczuplając peleton. Jednym z tych, którzy ponieśli straty był Miguel Angel Lopez (Astana), który 6 km przed metą na zakręcie wypadł z trasy. Kolumbijczyk dotarł do mety 42 sekundy za zwycięzcą.

Na finałowym podjeździe mocno do przodu ruszył Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), a później na czele zmienili go zawodnicy Mitchelton-Scott. Kilometr przed metą, gdy rozpoczęło się wypłaszczenie, swoich sił spróbował Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Ostatecznie jednak o wszystkim zadecydowała sprinterska końcówka. W niej najlepszy okazał się Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo), który we wtorek był trzeci.

Dla 28-letniego Włocha to trzecie etapowe zwycięstwo w Giro d’Italia. Wcześniej triumfował w 2013 i 2014 roku.

Wyniki 5. etapu:

1. Enrico Battaglin (Włochy) LottoNL-Jumbo 4:06.33

2. Giovanni Visconti (Włochy) Bahrain-Merida

3. José Gonçalves (Portugalia) Katiusza-Alpecin

4. Maximilian Schachmann (Niemcy) Quick-Step Floors

5. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott

6. Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal

7. Francesco Gavazzi (Włochy) Androni Giocattoli-Sidermec

8. Maurits Lammertink (Holandia) Katiusza-Alpecin

9. Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida

10. Patrick Konrad (Austria) Bora-Hansgrohe

Klasyfikacja generalna:

1. Rohan Dennis (Australia) BMC Racing Team 18:29.41

2. Tom Dumoulin (Holandia) Team Sunweb 1 sekunda straty

3. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 17

4. Tim Wellens (Belgia) Lotto Fix All 19

5. Pello Bilbao (Hiszpania) Astana Pro Team 25

6. Maximilian Schachmann (Niemcy) Quick-Step Floors 28

7. Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida

8. José Gonçalves (Portugalia) Katiusza-Alpecin 32

9. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 34

10. Patrick Konrad (Austria) Bora-Hansgrohe 35