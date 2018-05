Giro d'Italia. Froome wygrał na Monte Zoncolan, ale nadrobił niewiele

Brytyjczyk Christopher Froome wygrał po samotnej akcji 14. etap Giro d'Italia, który kończył się podjazdem na słynny Monte Zoncolan. Lider Team Sky nadrobił jednak tylko sześć sekund nad liderem Simonem Yatesem (Mitchelton Scott), który zachował różową koszulkę lidera i jednocześnie powiększył przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Tomem Dumoulinem (Team Sunweb).

Na ten etap fani rywalizacji w górach czekali od początku rywalizacji w 101. edycji wyścigu dookoła Włoch. W sobotę kolarze mieli do przejechania 186 kilometrów, a na trasie przygotowano dla nich aż pięć górskich premii. Ostatnią z nich była finałowa, 10-kilometrowa wspinaczka pod słynny Monte Zoncolan, podczas której nachylenie w najtrudniejszych momentach przekracza 20 proc., a cały podjazd uchodzi za jeden z najtrudniejszych na wielkich tourach.

Od startu nie brakowało chętnych do spróbowania swoich sił w ucieczce, a ostatecznie na dłużej utworzyła ją piątka kolarzy: Valerio Conti (Team Emirates), Enrico Barbin (Bardiani CSF), Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli-Sidermec), Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), Laurent Didier (Trek-Segafredo).

Na szczycie Passo Duron, trzeciej górskiej premii przewidzianej na sobotę, ich przewaga nad główną grupą wynosiła jeszcze około czterech minut. Z tyłu mocne tempo narzucali jednak kolarze grup Mitchelton-Scott i Astany, co zapowiadało zażartą walkę pomiędzy faworytami na decydujących kilometrach. Na czwartej górskiej premii, na Selle Valcalda Ravascletto, na czele jechali już tylko Barbin i Conti, lecz ich przewaga zmalała wtedy do zaledwie jednej minuty.

Wspinaczka na Monte Zoncolan rozpoczęła się od ataku Igora Antona (Dimension Data), który jako pierwszy wjechał do "Bramy Piekieł" w 2011 roku. Hiszpan dojechał do Contiego, ostatniego przedstawiciela ucieczki, lecz na siedem kilometrów przed metą grupa liderów skasowała ich akcję. Wtedy odskoku spróbował Michael Woods, ale i Kanadyjczykowi nie udało się odjechać. Z tyłu problemy z utrzymaniem tempa miał 10. w klasyfikacji generalnej Fabio Aru (Team Emirates), a już wcześniej odpadli wyżej sklasyfikowani od niego w "generalce" Hiszpan Pello Bilbao z Astany, Australijczyk Rohan Dennis (BMC Racing), Nowozelandczyk George Bennett (LottoNL Jumbo) i Ekwadorczyk Richard Carapaz (Movistar).

Na sześć kilometrów przed metą w czołówce jechało już tylko ośmiu kolarzy. Grupę prowadził Wout Poels, który nadawał tempo Christopherowi Froome'owi. Momentami wydawało się nawet, że Holender jest mocniejszy od brytyjskiego lidera Team Sky, gdyż Froome miał problemy z utrzymaniem mu koła. Za nimi, bardzo blisko, jechał lider Simon Yates (Mitchelton Scott), a trochę z większym trudem trzymał się w tej grupie wicelider Tom Dumoulin.

Froome ruszył mocno, gdy do mety pozostały cztery kilometry. Pierwsze przyspieszenie Brytyjczyka wytrzymali Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida), Miguel Angel Lopez (Astana) i Yates, lecz poprawka Froome'a okazała się zbyt mocna dla rywali. Lider Team Sky odskoczył, ale jego przewaga rosła wolno, a dodatkowo na pościg zdecydował się Yates.

Lider klasyfikacji generalnej stopniowo zbliżał się do Froome'a, lecz ostatecznie stracił do niego na mecie sześć sekund. Kolarz grupy Mitchelton-Scott powiększył jednak za to przewagę nad pozostałymi rywalami do końcowego zwycięstwa, w tym nad drugim w "generalce" Dumoulinem, który przyjechał na piątej pozycji i stracił do Froome'a 37 sekund.

Niewiele łatwiejsze zadanie czeka kolarzy w niedzielę. Trasa z Tolmezzo do Sappady liczyć będzie 176 kilometrów, a dla uczestników Giro organizatorzy przygotowali cztery górskie premie, plus 8-kilometrowy finałowy podjazd. Początek transmisji w Eurosporcie 1 od godz. 13:15.

