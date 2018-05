Giro d'Italia. Peleton na starcie pierwszego wielkiego touru

21 etapów, ponad 3500 kilometrów, a na końcu meta w Rzymie – od 4 do 27 maja kolarze będą rywalizować w pierwszym w tym roku wielkim tourze. Transmisje Giro d'Italia z wielkimi gwiazdami jak Christopher Froome i Tom Dumoulin od piątku tylko w Eurosport 1 i Eurosport Player!

W ubiegłym roku Giro d’Italia wygrał Tom Dumoulin (Sunweb), ale to nie Holender jest typowany na największą gwiazdę rozpoczynającego się już w piątek pierwszego wielkiego touru w sezonie. Oczy kolarskiego świata zwrócone są przede wszystkim na Christophera Froome'a. Kolarz grupy Sky chce jako pierwszy Brytyjczyk w historii wygrać wyścig dookoła Włoch.

– Mam nadzieję, że odpowiednio się przygotowałem, bo czeka nas morderczy wyścig. Nie mogę się doczekać rywalizacji z Dumoulinem o najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej, bo do tej pory to się nie zdarzało. To mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas, więc nie mogę liczyć, że wypracuję sobie nad nim przewagę w tym aspekcie, a to zmienia dynamikę wyścigu, muszę szukać sekund na innych etapach. Nigdy nie startowałem w Giro z myślą o zwycięstwie, więc nie mogę się doczekać początku wyścigu – powiedział Froome.

Wśród faworytów 101. edycji Giro obok Froome'a i Dumoulina są także Miguel Angel Lopez (Astana), Thibaut Pinot (FDJ), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), czy Fabio Aru (Team Emirates).

– Wszyscy są znakomitymi specjalistami od wielkich tourów i niezależnie od profilu trasy będą się liczyli. Co istotne, każda z wymienionych ekip startuje w tourach z myślą o zwycięstwie i może dostarczyć liderowi niezbędne wsparcie na trasie – analizował Dariusz Baranowski, były znakomity kolarz, a obecnie komentator Eurosportu.

Transmisje Giro d'Italia od 4 do 27 maja wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Player! Stacja pokaże nie tylko cztery godzinny transmisji na żywo dziennie, ale także specjalny program Giro Extra przed każdym etapem i po jego zakończeniu. Najświeższe informacje oraz materiały wideo z Giro dostępne będą na stronie eurosport.interia.pl oraz w aplikacji Eurosportu. Wyścig dookoła Włoch komentować będą m.in. Tomasz Jaroński, Dariusz Baranowski, Adam Probosz i Igor Błachut.

Jako miejsce, w którym bije serce kolarstwa, Eurosport przygotował w 2018 roku ponad 2500 godzin transmisji na żywo z przeszło 110 profesjonalnych wyścigów.