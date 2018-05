Giro d'Italia. Pierwsza batalia sprinterów! Kim są najszybsi w peletonie?

Drugi etap 101. edycji Giro d’Italia będzie dla sprinterów pierwszą okazją do powalczenia o triumf na mecie. Wśród kandydatów do zwycięstwa wymienia się sześciu kolarzy, z których aż czterech to Włosi. Jednym z nich jest urodzony w Polsce Jakub Mareczko (Willier Triestina).

Podczas sobotnie etapu Giro kolarze pokonają 167 km z Hajfy do Tel Awiwu. Na 91. km zlokalizowano pierwszą w tegorocznym wyścigu górską premię Zikron Jakow (4. kategoria), gdzie maksymalne nachylenie wynosi ponad 10 proc.



Następnie kolarze skierują się na południe, by wybrzeżem Morza Śródziemnego dotrzeć do Tel Awiwu. To będzie już zupełnie płaski odcinek, a największym utrudnieniem powinien być wiejący z maksymalną prędkością 23 km/h wiatr.



Ostatnia prosta liczyć będzie 600 m, a szerokość szosy wyniesie na niej 8 m. Trudność stanowić będzie też typowo miejskie otoczenie, z rondami, wysepkami i progami zwalniającymi na czele.

Kto w tej sytuacji powalczyć może etapowe zwycięstwo? Na szczególną uwagę zasługuje sześciu sprinterów:

Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Najbardziej utytułowany sprinter tegorocznego Giro. Po raz pierwszy w karierze jest liderem grupy na wielki tour. W tym sezonie zanotował już pięć zwycięstw. Ma też na swoim koncie etapowy triumf w Giro w 2015 roku.

Sacha Modolo (Education First)

30-latek, obok Vivianiego, jest najbardziej utytułowanym sprinterem w peletonie. W 2015 roku wygrał dwa etapy Giro d’Italia, a sezon wcześniej jeden podczas Tour de Suisse. W tym sezonie wygrał tylko etap Ruta del Sol.

Sam Bennett (Bora Hansgrohe)

Irlandczyk w swojej karierze wielokrotnie zajmował wysokie miejsca, ale cennych zwycięstw wielu nie ma. W tym sezonie jeszcze nie wygrywał, ale w poprzednim zdołał odnieść etapowy triumf w Paryż-Nicea.

Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo)

Już w 2015 roku, mając ledwie 23 lata, wygrał etap Vuelta a Espana. Potem trafił jednak do Team Sky, gdzie jego kariera nieco wyhamowała. W tym roku dołączył do rodzimej grupy i zdążył już wygrać odcinek wyścigu Dookoła Walencji.

Jakub Mareczko (Willier Triestina)

W poprzednim sezonie odniósł aż 14 zwycięstw, podobnie jak Marcel Kittel i Fernando Gaviria. Urodzony w Jarosławiu kolarz wygrywał jednak przede wszystkim w egzotycznych imprezach. Reprezentując barwy grupy Pro Continental, nieczęsto może startować w tak ważnych wyścigach, a zatem to doskonała okazja na pokazanie się z jak najlepszej strony. W tym roku odniósł osiem zwycięstw (sześć w Tour du Maroc i dwa w Sharjah Tour).

Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida)

Niezwykle dynamiczny 24-latek wygrał w kwietniu etap wyścigu Dookoła Chorwacji. W 2017 roku nie zwyciężył ani razu, choć w jego dorobku nie brakowało miejsc na podium. Sezon wcześniej zanotował triumf w Tour de Pologne. Do Izraela przyjechał pełen wiary w siebie.

