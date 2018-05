Giro d'Italia. Pierwszy włoski etap dla Tima Wellensa

Tim Wellens (Lotto Fix All) wygrał czwarty etap Giro d'Italia z metą na krótkim, ale dość sztywnym podjeździe w Caltagirone. Belg wyprzedził podczas finiszu z rozciągniętego peletonu drugiego Michaela Woodsa (Education First) i trzeciego Enrico Battaglina (LottoNL-Jumbo). Liderem pozostał Rohan Dennis (BMC Racing).

Wtorkowy etap był pierwszym rozgrywanym we Włoszech. Po trzech dniach rywalizacji w Izraelu i dniu tranzytowym kolumna wyścigu zawitała na Sycylię. Na czwartym odcinku do pokonania było 202 km z Katanii do Caltagirone. Na dość pofałdowanej trasie zlokalizowano dwie górskie premie 4. kategorii, a metę wytyczono na kilometrowym podjeździe z maksymalnym nachyleniem przekraczającym 13 proc.

Około 25. km uformowała się pięcioosobowa ucieczka, w której znaleźli się - Enrico Barbin (Bardiani-CSF), Marco Frapporti (Androni-Giocattoli), Jacopo Mosca (Wilier-Triestina), Maxim Belkov (Katusha-Alpecin) i Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale). Największym beneficjentem odjazdu był Barbin, który wygrywając obie górskie premie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji górskiej. Ostatnich śmiałków peleton doścignął 14 km przed metą.

Cztery kilometry dalej zaatakował duet Valerio Conti (UAE Team Emirates) - Edoardo Zardini (Wilier Trestina). Dużo mocniejszy okazał się Conti, którego doścignięto dopiero 3 km przed metą. W długim utrzymywaniu się na czele pomogła mu kraksa Andreja Zajca (Astana), która spowolniła drugą część peletonu 7 km przed końcową linią.

Zgodnie z oczekiwaniami, losy etapu rozstrzygnęły się na finałowym podjeździe. Tam aktywna była grupa Mitchelton-Scott, która jednak chyba zbyt wcześnie rzuciła na szalę wszystkie swoje siły. Najmocniejszy w peletonie okazał się Wellens, dla którego jest to drugie etapowe zwycięstwo w Giro. Poprzednio triumfował na jednym z odcinków w 2016 roku, by kilka miesięcy później w wielkim stylu wygrać Tour de Pologne.

Dzięki triumfowi Wellens awansował w klasyfikacji generalnej z 14. miejsca na czwarte. Z czołówki wypadli Jose Goncalves (defekt w końcówce), Alex Dowsett i Tony Martin (wszyscy Katiusza-Alpecin).

Zdjęcie Tim Wellens triumfuje / Getty Images

Wyniki 4. etapu:

1. Tim Wellens (Belgia) Lotto-Fix All 5:17:34

2. Michael Woods (Kanada) EF Education First-Drapac p/b Cannondale

3. Enrico Battaglin (Włochy) LottoNL-Jumbo

4. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott

5. Davide Formolo (Włochy) Bora-Hansgrohe

6. Roman Kreuziger (Czechy) Mitchelton-Scott 0:00:04

7. Patrick Konrad (Austria) Bora-Hansgrohe

8. Luis León Sanchez (Hiszpania) Astana Pro Team

9. Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida

10. Esteban Chaves (Kolumbia) Mitchelton-Scott

Klasyfikacji generalna

1. Rohan Dennis (Australia) BMC Racing Team 14:23:08

2. Tom Dumoulin (Holandia) Team Sunweb 0:00:01

3. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 0:00:17

4. Tim Wellens (Belgia) Lotto Fix All 0:00:19

5. Pello Bilbao (Hiszpania) Astana Pro Team 0:00:25

6. Maximilian Schachmann (Niemcy) Quick-Step Floors 0:00:28

7. Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida 0:00:28

8. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:00:34

9. Patrick Konrad (Austria) Bora-Hansgrohe 0:00:35

10. Carlos Betancur (Kolumbia) Movistar Team 0:00:35