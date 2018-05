Giro d'Italia. Pokaz siły Mohoricza, dramat Chavesa na 10. etapie

Matej Mohoricz (Bahrain-Merida) wygrał po dwójkowej ucieczce 10. etap Giro d’Italia. Na ostatnich metrach Słoweniec wyprzedził współtowarzysza akcji Nico Denza (Ag2r-Le Mondiale). Podzielony peleton przyprowadził na metę Sam Bennett (Bora-hansgrohe) 34 sekundy później. Z marzeniami o wysokim miejscu w „generalce” pożegnał się drugi dotychczas Esteban Chaves (Mitchelton-Scott).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Giro d'Italia. Mohoricz ograł sprinterów na 10. etapie. Wideo Eurosport

Po drugim dniu przerwy w tegorocznym Giro kolarze mieli do pokonania najdłuższy etap – 244 km z Penne do Gualdo Tadino. Na trasie zlokalizowano trzy górskie premier – drugiej, trzeciej i czwartej kategorii. Ze szczytu ostatniej do mety pozostawało 30 km, ale najważniejsza okazała się ta pierwsza – na 22. km.

Reklama

To tam (224 km przed metą) peleton porwał się na dwie części, a w tej drugiej znaleźli m.in. drugi kolarz klasyfikacji generalnej Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), cierpiący najpewniej z powodu alergii, Luis Meintjes (Dimension Data) oraz najlepsi sprinterzy – Elia Viviani (Quick-Step Floors), Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo) i Sacha Modolo (Education First).

W peletonie na podjazdach utrzymał się Sam Bennett, ale jego grupa Bora-Hansgrohe nie potrafiła zapobiec skutecznemu atakowi przed ostatnim podjazdem dnia. To tam, około 40 km przed metą, zaatakowało wielu kolarzy, w tym Mohoric i Denz. Słoweniec i Niemiec okazali się najmocniejsi i to oni utrzymali się na czele. Dużo mocniejszy w końcówce był 23-latek z Bahrain-Merida, który nie dał szans starszemu o rok rywalowi. Zgodnie z oczekiwaniami, z grupy zasadniczej najszybszy był Bennett, ale jego skuteczny sprint dał mu zaledwie trzecie miejsce).

- To niesamowite, jestem z siebie bardzo zadowolony. Cała nasza grupa, z liderem Domenico Pozzovivo na czele, jest w dobrej formie. W końcówce nie byłem aż tak pewny siebie, ale gdy zobaczyłem, że on nie jest w stanie mnie wyprzedzić na ostatniej prostej, docisnąłem jeszcze bardziej – powiedział na mecie Mohoricz.

Dla mistrza świata juniorów i młodzieżowców ze startu wspólnego było to drugie zwycięstwo w sezonie (po GP Industria & Artigianato). Przed rokiem Słoweniec najlepszy był również na jednym z etapów Vuelta a Espana.

Grupa Chavesa dotarła do mety ze stratą ponad 20 minut . Z kolei lider Simon Yates (Mitchelton-Scott) i Thibaut (Groupama-FDJ) zainkasowali bonifikatę sekundową za dwa pierwsze miejsca na lotnej premii. 18 km przed metą defekt miał Tom Dumoulin (Team Sunweb), ale szybko zdołał doścignąć peleton.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mr. Polska - rekordzista świata na Giro. Wideo Eurosport

Wyniki 10. etapu:

1. Matej Mohoricz (Słowenia) Bahrain-Merida 6:04.52

2. Nico Denz (Niemcy) AG2R La Mondiale

3. Sam Bennett (Irlandia) Bora-Hansgrohe 34 s straty

4. Enrico Battaglin (Włochy) LottoNL-Jumbo

5. Davide Ballerini (Włochy) Androni Giocattoli-Sidermec

6. Mads Würtz Schmidt (Dania) Katiusza-Alpecin

7. Francesco Gavazzi (Włochy) Androni Giocattoli-Sidermec

8. Jarlinson Pantano (Kolumbia) Trek-Segafredo

9. Gianluca Brambilla (Włochy) Trek-Segafredo

10. José Gonçalves (Portugalia) Katiusza-Alpecin

Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 43:42.38

2. Tom Dumoulin (Holandia) Team Sunweb 41 s straty

3. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 46

4. Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida 1.00

5. Richard Carapaz (Ekwador) Movistar Team 1.23

6. George Bennett (Nowa Zelandia) LottoNL-Jumbo 1.36

7. Rohan Dennis (Australia) BMC Racing Team 2.08

8. Pello Bilbao (Hiszpania) Astana Pro Team

9. Michael Woods (Kanada) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 2.28

10. Chris Froome (Wielka Brytania) Team Sky 2.30