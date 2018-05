Giro d'Italia: Sam Bennett najszybszy na torze Imola

Irlandczyk Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) wygrał po znakomitym sprincie 12. etap Giro d'Italia, który rozstrzygał się na słynnym torze Imola. Różową koszulkę lidera utrzymał Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), który przyjechał na metę w głównej grupie.

Chociaż przygotowana przez organizatorów trasa 12. etapu miała płaski przebieg, to mimo wszystko w czwartek można było spodziewać sporej dawki emocji. Przede wszystkim za sprawą finiszu umieszczonego na słynnym torze Imola, ale także prognozy pogody. Meteorolodzy zapowiadali bowiem poważne opady deszczu, co niestety potwierdziło się na trasie.

Po około 20 kilometrach z peletonu udało się odskoczyć piątce kolarzy. Ucieczkę dnia utworzyli Marco Frapporti (Androni Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani CSF), Manuel Senni (Bardiani CSF), Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia) i Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia). Przejechali oni wspólnie ponad 150 kilometrów, lecz tylko przez moment peleton pozwolił, by ich przewaga przekraczała cztery minuty. Na 20 kilometrów przed metą wielka grupa dogoniła Maestriego i Moscę, którzy najdłużej utrzymali się na czele.

W tym momencie kolarze rywalizowali już przy mocno padającym deszczu. To właśnie trudne warunki atmosferyczne miały zapewne wpływ na podzielenie się peletonu na dwie części. W tej drugiej znalazł się piąty w klasyfikacji generalnej Ekwadorczyk Richard Carapaz (Movistar), a także triumfator dwóch etapów na tegorocznym Giro i jeden z faworytów do zwycięstwa w czwartek Emiliano Viviani (Quick-Step Floors). Ostatecznie Carapazowi udało się dojechać do czołówki, ale Włoch najwyraźniej odpuścił, gdy uznał, że i tak straci za dużo sił, by móc rywalizować na finiszowych metrach o zwycięstwo.

Na około 20 kilometrów przed metą na samotny atak z peletonu dosyć niespodziewanie zdecydował się Tim Wellens. Odskoku Belga z grupy Lotto-Soudal wielka grupa oczywiście nie mogła zlekceważyć i nie udało mu się wypracować większej przewagi niż 25 sekund. Ostatecznie został dogoniony, gdy do mety pozostało jeszcze 11 kilometrów.

Na ostatnich kilometrach na szczęście przestało padać, chociaż kolarze wciąż musieli uważać na sporej wielkości kałuże. Na siedem kilometrów przed metą umieszczono górską premię czwartej kategorii i przy wjeździe na nią próbę ataku podjęli Włoch Diego Ulissi (Team Emirates) i Kolumbijczyk Carlos Betancur (Movistar). Na zjazdach dołączył do nich Słoweniec Matej Mohorič (Bahrain-Merida). Ulissi po chwili nie wytrzymał jednak tempa, lecz duet Mohorić-Betancur rozpoczął fantastyczną walkę o utrzymanie kilkusekundowej przewagi nad peletonem.

We dwójkę wjechali na tor Imola, lecz peleton był już wtedy na tyle blisko, że rewelacyjnym sprintem popisał się Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), który z łatwością wyprzedził Kolumbijczyka i Słoweńca, po czym samotnie przejechał linię mety. To drugie etapowe zwycięstwo Irlandczyka na tegorocznym Giro d'Italia, a kolejne miejsca zajęli w czwartek Holender Danny van Poppel (LottoNL - Jumbo) i Włoch Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida).

W głównej grupie przyjechali na metę kolarze z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej i w niej nie doszło do żadnych zmian. Prowadzi wciąż Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Bardzo podobny przekrój mieć będzie również 13. etap, a trasa z Ferrary do Nervesa della Battaglia liczyć będzie 180 kilometrów. Początek transmisji z piątkowego etapu w Eurosporcie 1 od 13:15.

Wyniki 12. etapu Giro d'Italia:



1 Sam Bennett (Irl)andia Bora-Hansgrohe 4:49:34

2 Danny van Poppel (Holandia) LottoNL-Jumbo

3 Niccolo Bonifazio (Włochy) Bahrain-Merida

4 Baptiste Planckaert (Belgia) Katiusza-Alpecin

5 Jurgen Roelandts (Belgia) BMC Racing Team

6 Michael Mørkøv (Dania) Quick-Step Floors

7 Manuel Belletti (Włochy) Androni Giocattoli-Sidermec

8 Clement Venturini (Francja) AG2R La Mondiale

9 Florian Senechal (Francja) Quick-Step Floors

10 Enrico Battaglin (Włochy) LottoNL-Jumbo

Klasyfikacja generalna po 12 etapach Giro d'Italia:



1 Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 51:57:55

2 Tom Dumoulin (Holandia) Team Sunweb 0:00:47

3 Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:01:04

4 Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida 0:01:18

5 Richard Carapaz (Ekwador) Movistar Team 0:01:56

6 George Bennett (Nowa Zelandia) LottoNL-Jumbo 0:02:09

7 Rohan Dennis (Australia) BMC Racing Team 0:02:36

8 Pello Bilbao (Hiszpania) Astana Pro Team 0:02:54

9 Patrick Konrad (Austria) Bora-Hansgrohe 0:02:55

10 Fabio Aru (Włochy) UAE Team Emirates 0:03:10

Wojciech Malinowski