Giro d'Italia: Sam Bennett wygrał siódmy etap

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) wygrał po finiszu z peletonu siódmy etap 101. edycji Giro d’Italia. Irlandczyk na ostatnich metrach w Praia a Mare wyprzedził Elię Vivianiego (Quick-Step Floors) i Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida). Liderem pozostał Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Zdjęcie Giro d'Italia /AFP



Reklama

Piątkowy etap był pierwszym rozgrywanym na Półwyspie Apenińskim. Przez pierwsze trzy kolarze rywalizowali w Izraelu, a przez kolejne trzy na Sycylii. Po trudach wspinaczki na Etnę przyszedł czas na płaski odcinek z Pizzo do Praia a Mare, czyli 159 km wzdłuż kalabryjskiego wybrzeża Morza Śródziemnego.



Płaski profil trasy sprawił, że to Viviani, który wygrał dwie wcześniejsze końcówki z peletonu, był murowanym kandydatem do zwycięstwa. Tym razem jednak Włoch został ograny przez Bennetta, który w końcu zachował spokój i ze sprintem poczekał do samego końca, dopiero na ostatnich metrach wychodząc z koła lidera klasyfikacji punktowej.



Dla 27-latka jest to dopiero pierwsze w karierze etapowe zwycięstwo w wielkim tourze, choć do tej pory miał na swoim koncie wiele lokat w czołówce.



Końcowego sprintu Niccolo Bonifazio nie ułatwił defekt, z powodu którego zatrzymał się 17 km przed metą. Na jego szczęście jeden z kolegów z grupy Bahrain-Merida oddał mu koło, a inny ułatwił pogoń za peletonem.



Przez większą część dnia przed peletonem kręciła ucieczka w składzie - Markel Irizar Aranburu (Trek-Segafredo), Maksym Biełkow (Katiusza-Alpecin) i Davide Ballerini (Androni Giocattoli-Sidermec). Grupy ze sprinterami w składzie nie pozwoliły powyższej trójce na uzyskanie znaczącej przewagi. Ostatecznie akcja została zlikwidowana 15 km przed metą.



W czołówce klasyfikacji generalnej nie zaszły żadne zmiany.



Wyniki 7. etapu:



1. Sam Bennett (Irlandia) Bora-Hansgrohe 3:45:27

2. Elia Viviani (Włochy) Quick-Step Floors

3. Niccolo Bonifazio (Włochy) Bahrain-Merida

4. Sacha Modolo (Włochy) EF Education First-Drapac p/b Cannondale

5. Danny van Poppel (Holandia) LottoNL-Jumbo

6. Jakub Mareczko (Włochy) Wilier Triestina-Selle Italia

7. Clement Venturini (Francja) AG2R La Mondiale

8. Mads Pedersen (Dania) Trek-Segafredo

9. Jurgen Roelandts (Belgia) BMC Racing Team

10. Jens Debusschere (Belgia) Lotto Soudal