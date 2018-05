Giro d'Italia. Trzy miesiące przerwy Siucoua po upadku

Kanstancin Siucou (Bahrain-Merida), który po upadku podczas rekonesansu trasy czasówki w Jerozolimie wycofał się w piątek z Giro d’Italia, pauzować będzie przez trzy miesiące. Badania pokazały, że Białorusin doznał złamania kręgu szyjnego.

- Niestety moje Giro zakończyło się jeszcze przed startem. Upadek podczas treningu był dla mnie wielkim rozczarowaniem. Tym bardziej, że byłem w dobrej formie, gotowy pomagać mojemu zespołowi. Niestety to koniec – powiedział Siucou.

Lekarz Bahrain-MeridaCarlo Guardascione poinformował, że Białorusin przez najbliższe trzy tygodnie nie będzie rozstawał się ze specjalnym kołnierzem ortopedycznym. Nieobecność Siucoua będzie dużym ciosem dla lidera ekipy Domenico Pozzovivo, który liczył na jego pomoc.

- Zobaczymy, jak będą wyglądały sprawy po powrocie do Włoch. Za kilka dni czekają mnie kolejne badania, po których będę wiedział dokładnie, jak długo potrwa przerwa. Znam swój organizm i wiem, że wrócę jeszcze mocniejszy – podkreślił kolarz.

Na sobotę zaplanowano etap z Hajfy do Tel Awiwu. W Izraelu kolarze pozostaną do niedzieli, by od wtorku kontynuować rywalizację na Sycylii.

