Giro d'Italia - włoski wulkan emocji

101. edycja Giro d’Italia przejdzie do historii, jako wyścig obfitujący w wydarzenia, o których prędko nie zapomnimy. Najważniejsze związane były z walką w klasyfikacji generalnej, której losy rozstrzygnęły się dopiero na ostatnim podjeździe trzytygodniowej rywalizacji. Nieprawdopodobną moc w ostatnich dniach zaprezentował Chris Froome (Team Sky), który wygrał trzeci z rzędu wielki tour.

Akcja Froome’a z 19. etapu była najbardziej spektakularnym momentem Giro 2018. Brytyjczyk zdecydował się na samotny atak 80 km przed metą, mając do pokonania trzy piekielnie trudne podjazdy.

- Tylko w ten sposób, atakując na Colle delle Finestre, Froome był w stanie odmienić swoją sytuację. Choć do mety było 80 km, nie miał innego wyjścia – ocenił legendarny Eddy Merckx. - O wszystkim zadecydował zespół, bo jego rywale znaleźli się w izolacji. Chris zaskoczył mnie, czegoś takiego po nim się nie spodziewałem. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobił, nawet podczas Tour de France. Być może coś go do tego zainspirowało – dodał Merkcx.

W takim stylu uciekali tylko najwięksi. Od razu nasunęły się skojarzenia z Faustem Coppim, Marco Pantanim czy, choć to akurat nie jest powód do dumy, Floydem Landisem. Porównanie do Amerykanina przepełnia niepokojem tym bardziej, że wciąż nie została rozstrzygnięta kwestia pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej Froome’a podczas ubiegłorocznej Vuelta a Espana (przekroczony poziom salbutamolu). Nie zamienia to jednak faktu, że jego atak na piątkowym odcinku był czymś absolutnie wyjątkowym.

- Tu nie chodziło wyłącznie o mięśnie, nogi i moc. On włożył w to swoje serce. To był popis kolarskiego heroizmu. Ja sam wielokrotnie atakowałem bardzo wcześnie. Nie pamiętam już dokładnych liczb, ale w tej sytuacji liczą się emocje i wspomnienia – podkreślił Merckx.

Sukcesu we Włoszech Froome’owi nikt nie odbierze. Prezydent UCI David Lappartient przed rozpoczęciem Giro miał zapewnić dyrektora wyścigu Mauro Vegniego, że kwestia salbutamolu w żaden sposób nie wpłynie na wynik Brytyjczyka we włoskim tourze.

Cierpienia najlepszych

Czołowi kolarze peletonu podczas tegorocznego Giro pokazali ludzką twarz. W trzecim tygodniu rywalizacji ogromny kryzys dopadł lidera Simona Yatesa (Mitchelton-Scott), a ostatniego dnia zmagań w górach z podium z hukiem wyleciał Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Obaj zapłacili niezwykle wysoką cenę za dwa i pół tygodnia efektownej i efektywnej jazdy. Okazało się, że nawet najlepsi zawodnicy świata nie są cyborgami, a ich niemal doskonale zaprogramowane organizmy też mogą się zbuntować.

- Już w nocy z piątku na sobotę wiedziałem, że będzie bardzo źle. Martwiłem się o Pinota także w sobotę rano. Bardzo trudno patrzyło się, jak cierpi na 20. etapie – powiedział Jeremy Roy, kolega z grupy Goupama-FDJ.

Młodzież w natarciu

101. Giro d’Italia wypromowało też wielu młodych kolarzy. Miguel Angel Lopez (Astana) i Richard Carapaz (Movistar) stoczyli zacięty bój o białą koszulkę lidera klasyfikacji młodzieżowej, ale i w klasyfikacji generalnej zajęli odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Ze świetnej strony w końcówce wyścigu zaprezentował się 22-letni Sam Oomen (Team Sunweb), a wielką moc pokazali etapowi triumfatorzy Matej Mohoric (Bahrain-Merida) i Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors). Już wkrótce kolarze ci mogą stać się prawdziwymi dominatorami (każdy w swojej specjalności) w zawodowym peletonie.

Najciekawszy wielki tour?

Tegoroczne Giro d’Italia wysoko zawiesiło poprzeczkę pozostałym wielkim tourom - Tour de France i Vuelta a Espana. Fani kolarstwa od lat spierają się, który z trzytygodniowych wyścigów jest najciekawszy. Pod względem prestiżu i medialności francuski wyścig nie ma sobie równych, ale włoski tour po raz kolejny pokazał, jak mocną jego stroną są emocje.