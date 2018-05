Giro d'Italia. Zwycięstwa Schachmanna na 18. etapie. Pierwsze kłopoty Yatesa

Niemiec Max Schachmann wygrał 18. etap Giro d'Italia, który kończył się podjazdem do stacji narciarskiej Prato Nevoso. Na finałowych kilometrach kolarz grupy Quick-Step Floors okazał się najszybszy z 12-osobowej ucieczki. Różową koszulkę lidera utrzymał Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), który jednak na ostatnim kilometrze stracił do najgroźniejszych rywali z klasyfikacji generalnej.

Czwartkowym etepem kolarze rozpoczęli ostatnią, trzydniową część zmagań w Alpach. Chociaż pierwsza część prowadzącego z Abbiategrasso 18. etapu prowadziła po płaskim terenie, to na 50 kilometrów przed metą rozpoczynały się pagórki, a finałowe 14 kilometrów to była już bardzo wymagająca wspinaczka do stacji narciarskiej Prato Nevoso.

Po około 15 kilometrach po starcie udało się uformować ucieczce dnia, w której znalazło się dwunastu kolarzy. W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych etapów tegorocznego wyścigu dookoła Włoch szybko udało się jej uzyskać bardzo znaczną przewagę nad peletonem, która przed rozpoczęciem finałowej wspinaczki przekraczała 16 minut. Żaden z kolarzy jadących na czele nie był jednak zagrożeniem dla lidera "generalki" Simona Yatesa (Mitchelton-Scott), gdyż najwyżej sklasyfikowany w niej Niemiec Max Schachmann (Quick-Step Floors) tracił do Brytyjczyka ponad 38 minut.

Na finałowym podjeździe oglądaliśmy zatem dwa wyścigi. W pierwszym najmocniejsi z uczestników ucieczki walczyli o etapowe zwycięstwo. Z kolei z tyłu czekaliśmy na ewentualne ataki z udziałem kolarzy rywalizujących z Yatesem w klasyfikacji generalnej.

Na około siedem kilometrów przed metą na czoło ucieczki wysunęła się dwójka kolarzy: wspomniany wcześniej Schachmann, a także Włoch Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec). Tempa starali im się dotrzymać jeszcze Hiszpan Ruben Plaza (Israel Cycling Academy) i kolejny z Niemców Christoph Pfingsten (Bora-hansgrohe), lecz udawało im się to tylko wtedy, gdy Schachmann i Cattaneo nieco zwalniali. Ostatecznie Hiszpanowi na kilometr przed metą udało się dogonić prowadzącą dwójkę i ostatecznie to pomiędzy trzema kolarzami rozegrała się walka o etapowe zwycięstwo. Na finałowych 300 metrach dużą moc pokazał jednak Schachmann, który tym samym zapewnił piąte etapowe zwycięstwo grupie Quick-Step Floors podczas tegorocznego Giro. Wcześniejsze cztery wygrywał sprintami Włoch Elia Viviani.

Długo emocji brakowało za to w grupie lidera. Kolarze Mitchelton-Scott nie nadawali zbyt mocnego tempa, o czym świadczy fakt, że na mecie przewaga zwycięzcy spadła niewiele i wyniosła ponad 11 minut. Dopiero na ostatnich dwóch kilometrach spróbowali najpierw Tom Dumoulin (Team Sunweb), a następnie Christopher Froome (Team Sky), którzy zgubili Yatesa, a Brytyjczyk stracił do nich na mecie 28 sekund.

Swoją przewagę nad Ekwadorczykiem Richardem Carapazem (Movistar) w walce o białą koszulkę najlepszego młodzieżowca powiększył za to Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez (Astana), który skutecznie zaatakował na ostatnich czterech kilometrach.

W piątek kolarzy czeka kolejna odsłona walki w wysokich górach. Trasa z Venaria Reale do Bardonecchia liczyć będzie 185 kilometrów, a organizatorzy przygotowali na niej cztery górskie premie. Ostatnia z nich, premia pierwszej kategorii na Monte Jafferau, będzie jednocześnie finałowym podjazdem.

Wojciech Malinowski