Giro d’Italia. Fabio Aru: To nie Zoncolan zadecyduje o wygranej

Fabio Aru (UAE Team Emirates) w tegorocznym Giro d’Italia będzie chciał powalczyć o swój drugi triumf w wielkim tourze. Do tej pory 27-letniemu Sardyńczykowi udało się wygrać tylko Vuelta a Espana (2015). Jeden z kandydatów do końcowego podium na środowej konferencji stwierdził, że trzy izraelskie etapy wyścigu mogą okazać się trudniejsze niż pierwotnie przypuszczano.

- Gdy we wtorek dotarliśmy do Izraela, uzmysłowiliśmy sobie, jak jest tu ciepło. Będziemy musieli uważać na odwodnienie. Na drugim i trzecim etapie sporą rolę odegrać może również wiatr, o którym nie wolno zapominać. Z kolei trasa czasówki nie jest łatwa, wiele na niej podjazdów i zjazdów – podkreślił Aru.

- Bardzo marzyłem o powrocie na trasę Giro. Moja kariera znalazła się na rozdrożu i to jest odpowiedni moment na wygraną w tym wyścigu. O pierwsze miejsce powalczyć może nawet około 15 kolarzy. Świetną formę podczas Tour of the Alps zaprezentowali Pinot, Pozzovivo i Lopez. Froome jest w podobnej formie, co ja, a są jeszcze Chaves, Simon Yates, Bennett i Woods. Nie sądzę, by to Zoncolan czy Jafferau zadecydowały o wygranej... o tym przesądzi dyspozycja na 21 etapach – zaznaczył Aru.

