Giro Rosa. Van Vleuten liderką, awans Niewiadomej

Holenderka Annemiek van Vleuten z ekipy Mitchelton-Scott wygrała jazdę indywidualną na czas i została liderką wyścigu kolarskiego Giro Rosa. Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) była siódma w tej próbie i awansowała na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Van Vleuten, mistrzyni świata z Bergen w tej konkurencji, pokonała 15-kilometrową górską trasę z Lanzady do Diga di Campo Moro zdecydowanie najszybciej, wyprzedzając o blisko dwie i pół minuty zawodniczkę z RPA Asleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla). Niewiadoma straciła do triumfatorki 3.37, ale wystarczyło to do awansu z siódmej na piątą lokatę.

Reklama

Włoski wyścig, mający najwyższą kategorię World Tour, składa się z dziesięciu etapów. Zakończenie rywalizacji 15 lipca w Cividale del Friuli.

Wyniki 7. etapu, Lanzada - Diga di Campo Moro (jazda ind. na czas, 15 km):

1. Annemiek van Vleuten (Holandia/Mitchelton-Scott) - 46.06

2. Asleigh Moolman-Pasio (RPA/Cervelo-Bigla) 2.28

3. Lucinda Brand (Holandia/Sunweb) 2.54

...

7. Katarzyna Niewiadoma (Polska/Canyon-SRAM) 3.37

71. Anna Plichta (Polska/Boels-Dolmans) 11.09

139. Małgorzata Jasińska (Polska/Movistar) 19.18

Klasyfikacja generalna:

1. Annemiek van Vleuten (Holandia/Mitchelton Scott) - 16:25.33

2. Amanda Spratt (Australia/Mitchelton Scott) 2.53

3. Asleigh Moolman-Pasio (RPA/Cervelo-Bigla) 2.54

...

5. Katarzyna Niewiadoma (Polska/Canyon SRAM) 4.21

61. Małgorzata Jasińska (Polska/Movistar) 27.01

82. Anna Plichta (Polska/Boels Dolmans) 37.30