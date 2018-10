Il Lombardia. Nibali: Nie mogłem zrobić więcej

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) nie wygrał w sobotę po raz trzeci w karierze wyścigu Il Lombardia. Mocniejszy od „Rekina z Mesyny” okazał się Thibaut Pinot (FDJ), zostawiając go na przedostatnim podjeździe dnia (Civiglio) 14 km przed metą.

- Nie byłem ujechany. Starałem się jakoś poradzić sobie z samym sobą. Moje nogi, mimo że byłem w ucieczce, wciąż były dobre, a przecież to Il Lombardia, a nie jakiś inny wyścig, a warunki są jakie są. Bardzo poprawiłem swoją dyspozycję specjalnie na ten wyścig, a to dla mojej psychiki ma ogromne znaczenie – podkreślił na mecie Nibali.

- Dziś więcej nie mogłem zrobić. Thibaut Pinot przyjechał tu w świetnej dyspozycji po Mediolan-Turyn. To jego najlepszy czas w sezonie. Jest na samym szczycie i ja też musiałbym być, gdybym miał powtórzyć wyczyn sprzed roku. Gdy tylko złapała mnie grupa pościgowa, znów przyspieszyłem, bo zależało mi, by pokazać, że wciąż mam sporo sił. To właśnie mojej waleczności zawdzięczam to drugie miejsce – ocenił Włoch.

Obecny sezon dla 33-latka był dość rozczarowujący. Najlepszym miejscem w Wielkich Tourach było 59. z Vuelta a Espana. Co prawda w Tour de France spisywał się bardzo dobrze, ale zderzenie z kibicem na 12. etapie wyeliminowało go z wyścigu. Na pocieszenie Nibalemu pozostaje zwycięstwo w Mediolan-San Remo, drugie miejsce w Lombardii i ósme w Giro dell’Emilia.