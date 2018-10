Il Lombardia. Thibaut Pinot: najpiękniejsze zwycięstwo w mojej karierze

Thibaut Pinot (FDJ) wygrał w sobotę swój pierwszy klasyk w karierze. Francuz nie miał sobie równych w kończącym europejski sezon Il Lombardia, pokonując samotnie ostatnie 14 km. Potwierdził tym samym, że w końcówce sezonu osiągnął życiową formę.

Decydujący okazał się przedostatni podjazd - Civiglio – na którym Pinot zostawił Vincenzo Nibalego (Bahrain-Merida).

- Nie wiem, czy to był rzeczywiście atak z mojej strony, ale bardzo chciałem zostawić Nibalego. Gdy zorientowałem się, że on próbuje mi odjechać, pomyślałem, że to idealny momenty, by go skontrować. Co więcej, wiedząc, że tak mocni kolarze jak Primoż Roglicz i Egan Bernal tracą do nas 40, 50 sekund, byłem przekonany, że innym będzie trudno nas dogonić – tłumaczył podczas konferencji prasowej Pinot.

- To było bez wątpienia najpiękniejsze zwycięstwo w mojej karierze. Gdybym miał wybrać wyścig, który chciałbym wygrać, byłby to właśnie ten. To wspaniałe osiągnięcie. Moim celem był samotny wjazd na szczyt Civiglio (przedostatni podjazd dnia). Nie chciałem po raz kolejny rywalizować z Nibalim na zjeździe – przyznał Francuz.

Od końca sierpnia 28-latek z Burgundii imponuje formą. W tym czasie wygrał dwa prestiżowe etapy Vuelta a Espana (w klasyfikacji generalnej był szósty) oraz wyścig Mediolan – Turyn. Z kolei w Tre Valli Varesine był drugi, a w Giro dell'Emilia piąty.