Il Lombardia. Wielka forma Thibaut Pinota na koniec sezonu

Thibaut Pinot (FDJ) wygrał po samotnej akcji 112. edycję wyścigu Il Lombardia. Francuz zaatakował z czołówki 14 km przed metą i samotnie dotarł do Como. Na drugim Vincenzem Nibalim (Bahrain-Merida) uzyskał 32 sekundy przewagi. Świetnie spisał się Rafał Majka (Bora-hansgrohe), finiszując na siódmym miejscu i do ostatniego metra walcząc o lokatę na podium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Il Lomabardia. Thibaut Pinot z pierwszym triumfem w klasyku. Wideo Eurosport

W ostatnim klasyku sezonu kolarze mieli do pokonania 241 km z Bergamo do Como. Na pofałdowanej trasie zlokalizowano sześć podjazdów - Colle Gallo, Colle Brianza, legendarną Madonna del Ghisallo (w wyścigu od 1919 roku), Colma di Sormano (z maks. nachyleniem 27 proc.), Civiglio i Monte Olimpino. Ze szczytu ostatniego do mety pozostawało 3,5 km.

Reklama

Pinot i Nibali byli zdecydowanie najmocniejsi i najaktywniejsi. Obaj zameldowali się na pierwszych miejscach już na Colma di Sormano – 47 km przed metą. Potem dojechali do nich Primoż Roglić (LottoNL-Jumbo) i Egan Bernal (Sky), ale na kolejnych kilometrach nie wytrzymali tempa Francuza i Włocha.

Decydujący okazał się przedostatni podjazd - Civiglio – na którym, 14 km przed metą, Pinot zostawił Nibalego. Francuz był w sobotę kapitalnie dysponowany i bez większych problemów samotnie pokonał pozostały dystans, powiększając jeszcze przewagę nad rywalami.

Na finałowym wzniesieniu - Monte Olimpino – do Nibalego dołączyła grupka z Rafałem Majką, ale na wypłaszczeniu „Rekin z Mesyny” znów się mu urwał. Z drugiego miejsca nie był jednak zadowolony, bo mierzył w trzeci triumf w Wyścigu Spadających Liści.

Na ostatniej prostej walkę o trzecie miejsce stoczył z sześcioma rywalami Majka, ale ostatecznie zajął siódmą lokatę. W 2013 roku polski kolarz ukończył imprezę w Lombardii na trzeciej pozycji.

Dla Pinota to pierwsze zwycięstwo w klasyku. Trudno uznać to za niespodziankę, bo od końca sierpnia 28-latek imponuje formą. W tym czasie wygrał dwa prestiżowe etapy Vuelta a Espana (w „generalce” był szósty) oraz wyścig Mediolan-Turyn. Z kolei w Tre Valli Varesine był drugi, a w Giro dell'Emilia piąty.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Jestem w życiowej formie. To coś wspaniałego – powiedział na mecie Pinot.

Zdjęcie Thibaut Pinot / Getty Images

Wyniki:

1. Thibaut Pinot (Francja) FDJ 5:53:22

2. Vincenzo Nibali (Włochy) Bahrain-Merida strata 32 s



3. Dylan Teuns (Belgia) BMC 43

4. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First-Drapac



5. Tim Wellens (Belgia) Lotto Soudal

6. Ion Izagirre (Hiszpania) Bahrain-Merida

7. Rafal Majka (Polska) Bora-hansgrohe

8. Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida

9. Daniel Martin (Irlandia) UAE wszyscy 48

10. Geroge Bennett (Nowa Zelandia) LottoNL-Jumbo 1.22