Jakub Mareczko kolarzem zespołu CCC Polkowice

Znakomity i perspektywiczny sprinter w 2019 roku będzie startował w CCC. Jakub Mareczko to 24-letni kolarz, który powinien dostać szansę walki w najważniejszych wyścigach. Polska ekipa przejmuje licencję BMC Racing.

Mareczko to kolarz jeżdżący we włoskich barwach. Ma jednak oczywiście polskie korzenie. W tym i poprzednim sezonie dwukrotnie zajmował drugie miejsce podczas etapu Giro d'Italia. Ładnie także prezentował się podczas kilku wyścigów w Azji. Od 2015 roku występował w barwach zespołu Willier – Triestina. Teraz podpisał umowę na 12 miesięcy.

- Mareczko jest talentem sprinterskim i bardzo się cieszymy, że do nas dołączy. Ma na koncie już 35 zwycięstw etapowych. Mamy nadzieję, że w naszym zespole wkrótce wygra odcinek w World Tourze. W przeszłości bardzo ładnie prezentował się m.in. w Giro d'Italia. Jesteśmy przekonani, że to dobry ruch dla nas i dla niego. Jakub będzie miał okazję pracować ze znakomitymi sprinterami. Będzie mógł się uczyć od najlepszych kolarzy w peletonie – powiedział menedżer zespołu Jim Ochowicz.

- Jestem bardzo zadowolony, że dołączę do ekipy z World Touru. To mój pierwszy taki zespół w karierze. Mam polskie korzenie, więc tym bardziej jest to dla mnie ekscytujące, że będę jeździł w ekipie sponsorowanej przez CCC. Mam nadzieję nauczyć się jak najwięcej to możliwe. Chciałbym uczestniczyć w sukcesach. W 2019 roku moją największą ambicją jest to, aby być konkurencyjnym w sprinterskich wyścigach. Liczę na pierwsze zwycięstwo w zmaganiach World Touru – mówił Jakub Mareczko.