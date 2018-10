Julian Alaphilippe nie pojawi się w Lombardii

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) nie stanie na starcie piątego i ostatniego w sezonie Monumentu – Il Lombardia. Francuz odczuwa zmęczenie mistrzostwami świata w Innsbrucku i tegoroczne występy zakończy przed sobotą. Relacja na żywo z wyścigu w Eurosporcie 1 od godziny 14:30.

- Bardzo chciałem wystąpić w Lombardii, ale po mistrzostwach świata jestem potwornie zmęczony. Sądzę, że decyzja o zakończeniu sezonu jest słuszna – powiedział w rozmowie z "L’Equipe".

Alaphilippe'a zabraknie również podczas środowego Mediolan-Turyn i czwartkowego Gran Piemonte.

Francuz miał być jednym z kandydatów do zwycięstwa w Il Lombardia. Przed rokiem ukończył on klasyk na drugim miejscu, przegrywając tylko z Vincenzo Nibalim. Z kolei w obecnym sezonie spisywał się znakomicie, wygrywając Walońską Strzałę, dwa etapy Tour de France i Clasica San Sebastian. Łącznie uzbierał aż 12 zwycięstw, będąc najlepszym w "generalkach" Tour of Britain i Tour of Slovenia.

- To był naprawdę długi sezon, bo rozpocząłem go już w lutym. Realizacja wielu celów kosztowała mnie wiele sił – fizycznie i mentalnie. W ostatnich dniach nie mogłem normalnie trenować, więc moja wyprawa do Włoch nie miała sensu. Teraz muszę odpocząć i przygotować się do kolejnego sezonu – poinformował Alaphilippe.