Kolarski mistrz świata Alejandro Valverde już myśli o igrzyskach

Alejandro Valverde uskrzydlony zdobyciem w niedzielę w Innsbrucku tytułu mistrza świata elity w wyścigu ze startu wspólnego nie planuje zakończenia kariery i zamierza wziąć udział w igrzyskach w Tokio. Hiszpański kolarz będzie miał w 2020 roku 40 lat.

- Po takim sukcesie nie mogę teraz kończyć przygody. Zamierzam pojechać do Tokio. To byłyby moje piąte igrzyska. Jeszcze nie mam medalu olimpijskiego. Myślę, że to będzie dobry moment by powiedzieć "goodbye" - zdradził na stronie "Cycling Weekly" Valverde.

Hiszpan ma ważny kontrakt z ekipą Movistar do 2019 roku, ale jej szefowie już wcześniej zapowiadali, że będzie mógł pozostać w grupie tak długo, jak będzie chciał.

Valverde, który znakomicie radził sobie na górskiej, blisko 260-kilometrowej trasie w okolicach Innsbrucku, sięgnął po siódmy medal mistrzostw świata, ale pierwszy złoty. Wcześniej miał w kolekcji dwa srebrne i cztery brązowe.

- Prawda jest taka, że to, co się wydarzyło, jest nieprawdopodobne. Walczyłem o złoto przez wiele lat i wreszcie mam ten medal. Brakuje mi słów i nie wierzę w to, co się stało – mówił Hiszpan.