Kolarskie MŚ. Bodnar: Pojechałem poniżej swoich oczekiwań

Maciej Bodnar nie zdołał powalczyć o medal mistrzostw świata w jeździe indywidualnej na czas. Do samego podium Polak stracił trzy minuty i ostatecznie zajął 17. lokatę. – Wiem, że pojechałem słabo, poniżej swoich oczekiwań – powiedział Bodnar. Kolarskie MŚ na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Bodnar zawiódł w czasówce na MŚ. Wideo Eurosport

Złoty i srebrny medal w jeździe indywidualnej na czas elity mężczyzn zostały w zasadzie "przydzielone" na długo przed startem pierwszego zawodnika. Mieli je zgarnąć Rohan Dennis i Tom Dumoulin. Reszcie pozostała walka o brąz. Tutaj do akcji mieli wkroczyć Maciej Bodnar i Michał Kwiatkowski. O ile "Kwiato" był bardzo blisko podium, zajmując 4. lokatę, to "Bodiemu" czasówka nie wyszła, finiszował na 17. miejscu ze stratą czterech minut i 22 sekund do triumfatora Rohana Dennisa.

Reklama

- To nie był mój dzień. Czuję zawód. Bardzo liczyłem na dobry wynik w czasówce. Może gdzieś się po prostu przeliczyłem – powiedział Bodnar. Polak przyznał, że od samego początku nie czuł się najlepiej, ale miał nadzieję, że z każdym pokonanym kilometrem w końcu osiągnie odpowiednie tempo. - Zaraz po starcie myślałem, że nogi w końcu się rozkręcą, ale jednak do tego nie doszło. Czułem, że mój organizm nie był w stanie więcej wyciągnąć – dodał "Bodi".

Co wpłynęło na taki wynik? Polski kolarz nie próbował szukać wymówek, przyznał jednak, że wcześniej czuł się znacznie lepiej. – Podczas drużynowej jazdy na czas wszystko było pod kontrolą, odczucia miałem dobre. Myślałem, że jeśli to się powtórzy w środę, to osiągnę świetny rezultat, ale patrząc na liczniki wiedziałem, że to nie jest to. Pojechałem poniżej swoich oczekiwań, gdyż na treningach potrafię osiągnąć lepsze czasy – wyjaśnił Bodnar.

To nie koniec mistrzostw świata dla Macieja Bodnara. 33-latek weźmie udział również w wyścigu ze startu wspólnego, który zostanie rozegrany w niedzielę 30 września. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od 11:45.