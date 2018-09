Kolarskie MŚ. Michał Kwiatkowski: Wierzę, że mogę powalczyć o zwycięstwo

Michał Kwiatkowski jest ostatnim kolarzem przed erą Petera Sagana, który sięgnął po tytuł mistrza świata w wyścigu ze startu wspólnego. W niedzielę Polak cierpliwie będzie czekał na swoją szansę, a jeśli się ona pojawi, postara się ją wykorzystać. – Wierzę, że mogę powalczyć o zwycięstwo – powiedział "Kwiato" w rozmowie z Cyclingnews.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kto był mistrzem świata przed Peterem Saganem?. Wideo Eurosport

- Czy jestem realnym kandydatem do walki o zwycięstwo? Zawsze rozpoczynam wyścig z myślą, że stać mnie na wygraną – zaznaczył.

Reklama

Wciąż nie wiadomo, czy to Kwiatkowski będzie liderem polskiej reprezentacji w niedzielnym starcie. Wszak na górskiej trasie wiele do powiedzenia będzie miał również Rafał Majka. Niewykluczone, że decyzja o tym, który z nich powalczy o medal, zapadnie dopiero po kilku godzinach rywalizacji. Na 258,5-km trasie czołowi kolarze naszej reprezentacji będą mogli liczyć na pomoc doświadczonych i świetnie wypełniających swoje role - Macieja Bodnara, Michała Gołasia, Łukasza Owsiana i Macieja Paterskiego.

- Być może mój zespół nie jest tak mocny, jak francuski albo kilka innych, ale jeśli da z siebie 100 procent, powinniśmy być z siebie dumni. To silniejsze reprezentacje, jak Francja, Hiszpania czy Włochy zadecydują, jak wyglądać będzie ten wyścig. To wokół ich strategii my będziemy budować nasze plany – zaznaczył "Kwiato".

Przed mistrzostwami świata wiele osób obawiało się o formę Kwiatkowskiego, który ma w nogach intensywny sezon i wiele przejechanych kilometrów. Środową "czasówką", w której zajął czwarte miejsce, kolarz Team Sky udowodnił jednak, że wciąż stać go na znakomitą jazdę.

- Taki był plan, miałem pojechać Tour de France, Vuelta a Espana i mistrzostwa świata. Między tymi wyścigami nie czułem się najlepiej, siedząc na kanapie i dochodząc do siebie, szczególnie, że w Hiszpanii rywalizowaliśmy w 35-40 stopniach, a w Austrii rano mamy 5 stopni Celsjusza. Dobrze czułem się w niedzielę ("drużynówka") i w środę (indywidualna jazda na czas), więc miejmy nadzieję, że adrenalina startowa sprawi, że w niedzielę znów będę czuć się dobrze – powiedział Kwiatkowski.

Relacja na żywo w niedzielnego wyścigu ze startu wspólnego elity w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 11:45.