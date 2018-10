Kolarstwo. Ambitne plany chińskiej grupy, czyli triumf w Tour de France

Plany stworzenia nowej zawodowej chińskiej grupy wyglądają coraz konkretniej. Wiadomo, że menedżerem zespołu będzie Brian Smith, a Shane Sutton odpowiadać będzie za jego rozwój. Global Cycling Project (GCP) ma pomóc w rozwoju dyscypliny w Chinach i sprawić, by do 2024 roku kolarz z tego kraju wygrał Tour de France.

Na stronie internetowej grupa poinformowała, że będzie miała tylko pojedynczego sponsora z Chin, ale wciąż nie wiadomo, kto nim będzie. Ekipa planuje startować w World Tourze, a swoją siedzibę będzie miała w Europie.

Przyszły władze GCP twierdzą, że w kolarskiej elicie grupa znajdzie się już w 2020 roku. Będzie to pierwszy sezon po reformie elitarnego cyklu, którą zapowiada prezydent UCI David Lappartient. Co ciekawe, World Tour ma być wówczas zmniejszony z 18 ekip do 15.

- Towarzyszyć będzie nam wizja i pasja, by stworzyć największą zawodową grupę świata – podkreślił Tim Kay, szef nowego projektu. – Chcemy być w elicie i do 2024 roku wygrać Tour de France nogami chińskiego kolarza – dodał.