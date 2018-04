Kolarstwo. Bramati: Alejandro Valverde można pokonać w Walońskiej Strzale

Alejandro Valverde (Movistar) ma chrapkę na piąte kolejne zwycięstwo w Walońskiej Strzale i już 10. w obecnym sezonie. – Valverde jest bardzo mocny, ale można go pokonać – uważa Davide Bramati, dyrektor sportowy grupy Quick-Step Floors. Relacja na żywo z drugiej odsłony ardeńskiego tryptyku w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 14:30.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Valverde wygrał Gran Premio Miguel Indurain. Wideo Eurosport

To właśnie belgijska ekipa ma w składzie dwóch kolarzy, którzy w środowe popołudnie zechcą pokrzyżować plany Valverde. Mowa o Julianie Alaphilippe i Philippe Gilbercie, którzy w Walońskiej Strzale będą lidera Quick-Step Floors.

Reklama

- Julian spisuje się bardzo dobrze. Po siódmym miejscu w Amstel Gold Race miał dwa łatwe dni, by odzyskać siły. W poniedziałek przejechał tylko 35 km, a we wtorek 55 km. W niedzielę widzieliśmy, jak mocne ma teraz nogi. Gdy Valverde przyspieszył, perfekcyjnie trzymał się jego koła – przyznał Bramati. – Oczywiście Valverde jest bardzo mocny, ale my możemy polegać na bardzo mocnym zespole, z Gilbertem i Bobem Jungelsem. Enric Mas po raz pierwszy pokonywać będzie Mur de Huy, ale ten podjazd powinien mu pasować. Tak czy inaczej, naszą siłą powinien być kolektyw, który wywrze na Valverde presję... Jego można pokonać – podkreślił dyrektor sportowy.

Po raz ostatni kolarz Quick-Step Floors wygrał Walońską Strzałę w 2011 roku i był nim Philippe Gilbert.

- Dziesięć podjazdów przed Mur de Huy znacząco utrudni wyścig. Obecność Côte de la Vecquée i Côte de la Redoute sprawi, że pierwsza część trasy, w której w przeszłości niewiele się działo, też będzie wymagająca – ocenił Bramati.

Obecny dla Valverde jest znakomity, o czym świadczą dwa wygrane wyścigi wieloetapowe – Abu Dhabi Tour i Volta a Catralunya oraz jeden klasyk – GP Miguel Indurain. W Amstel Gold był piąty, finiszując 19 sekund za triumfatorem Michaelem Valgrenem (Astana). W środę Duńczyk najpewniej nie będzie się jednak liczył w walce o zwycięstwo.

- Nawet jeśli jego pewność siebie jest teraz olbrzymia, nie może mierzyć w każdy wyścig. Dlatego bardziej nastawiamy się na niedzielny Liege-Bastogne-Liege. W naszej ekipie z Murem lepiej powinien poradzić sobie Tanel Kangert – przyznał dyrektor sportowy Astany, Bruno Cenghialta.

Relacja na żywo z Walońskiej Strzały w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 14:30.