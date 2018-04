Kolarstwo. Dan Martin chce w końcu pokonać Valverde na Mur de Huy

W ostatnich latach to Dan Martin (UAE Team Emirates) był najbliżej przerwania dominacji Alejandro Valverde (Movistar) w Walońskiej Strzale. Podczas gdy Hiszpan wygrał cztery ostatnie edycje, Irlandczyk w 2014 i 2017 roku był drugi, a w 2016 roku trzeci. Jak będzie w obecnym sezonie? Relacja na żywo z drugiej odsłony ardeńskiego tryptyku w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 14:30.

Zdjęcie Alejandro Valverde (Movistar) /AFP

- W poprzednich latach Dan Martin przegrywał praktycznie tylko z Valverde. Dlatego cały zespół skupiony będzie na pomaganiu mu, nawet jeśli w składzie będą tacy kolarze, jak Rui Costa (10. w Walońskiej Strzale w 2016 roku) i Diego Ulissi (trzy miejsca w czołowej dziesiątce), których stać na walkę o czołowe lokaty – poinformował dyrektor sportowy UAE Team Emirates, Matxin Fernandez.

- Dan nie jest w najwyższej dyspozycji po kraksie w Katalonii, ale mamy do niego pełne zaufanie. Łatwo jednak nie będzie w takim wyścigu i przy takim Valverde. Nie chodzi nawet tylko to, że on tu wygrał już czterokrotnie, ale nie wiem, czy nie będziemy rywalizowali z najmocniejszym Valverde od lat. On bez wątpienia jest faworytem środowego wyścigu – ocenił Matxin Fernandez.

