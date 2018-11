Kolarstwo. Druga grupa z RPA rośnie w siłę

Od 2019 roku Dimension Data nie będzie już jedyną kolarską grupą z RPA w strukturach UCI. Na horyzoncie pojawi się bowiem TEG Pro Cycling, która na razie będzie miała status ekipy Continental (trzecia dywizja).

Zdjęcie TEG Pro Cycling /facebook

Jej założycielem jest Hein Badenhorst, który w 2019 roku pełnić będzie również rolę dyrektora wykonawczego. Celem grupy będzie pokazanie się z jak najlepszej strony w 6-8 startach w wyścigach UCI Europe Tour i Asia Tour.

Nowa ekipa może liczyć na przychylność organizatorów kolarskich imprez. Do dziś otrzymała już pięć zaproszeń na europejskie wyścigi.

W składzie TEG Pro Cycling mają znaleźć się przede wszystkim reprezentanci RPA do lat 23. Dzięki 40-60 dniom startowym w imprezach UCI zdobędą odpowiednie doświadczenie i przygotują się do ewentualnych występów na poziomie Pro Continental i World Tour.

Grupa będzie blisko współpracować z High Performance Centre uniwersytetu w Pretorii. W tym mieście będzie miała również swoją siedzibę.

Założona w 2007 roku grupa Dimension Data też rozpoczynała swoje występy od dywizji UCI Continental, by następnie awansować do rangi Pro Continental (2013-2015), a od 2016 roku należeć do elitarnego cyklu World Tour.