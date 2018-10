​Kolarstwo górskie. Jolanda Neff odchodzi z Kross Racing Team

Po dwóch niezwykle udanych sezonach, zwieńczonych zdobyciem Pucharu Świata 2018, Jolanda Neff opuszcza szeregi drużyny kolarstwa górskiego Kross Racing Team. - Czuję, że udało nam się osiągnąć praktycznie wszystko, co było do wygrania. Stawaliśmy razem na najwyższych stopniach podium najważniejszych międzynarodowych zawodów - powiedziała Szwajcarka.

Neff, która do Kross Racing Team trafiła na początku sezonu 2017, zdobyła wraz z zespołem Puchar Świata klasyfikacji drużynowej (2017 i 2018). Niezwykle utalentowana Szwajcarka także w barwach KRT sięgała indywidualnie po najwyższe laury. W 2017 roku w australijskim Cairns wywalczyła mistrzostwo świata. Natomiast w następnym sezonie zdobyła złoty medal mistrzostw Europy i triumfowała w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.



- Udało nam się osiągnąć praktycznie wszystkie sportowe sukcesy, które były do zrealizowania. O czym jeszcze można by marzyć? Zachowam w pamięci te wspomnienia i na pewno będę często do nich wracać - komentuje Jolanda Neff. - Dziękuję całemu zespołowi Kross Racing Team, firmie KROSS i pozostałym sponsorom za możliwość spełnienia moich kolarskich ambicji oraz za ich wsparcie w każdej sytuacji - dodaje.



- W imieniu Kross Racing Team i firmy KROSS dziękuję Jolandzie za dotychczasową współpracę, sportowe emocje oraz wszystkie osiągnięcia. Mam nadzieję, że jej kariera będzie się rozwijała w tak szybkim tempie jak przez ten czas spędzony w naszej drużynie - mówi Kornel Osicki, menedżer Kross Racing Team - Przed nami kolejny sezon pełen wyzwań w nowym składzie, o czym poinformujemy wkrótce - podkreśla.