Kolarstwo. Julian Alaphilippe znów wygrał w Kraju Basków

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) wygrał po finiszu z czteroosobowej ucieczki drugi etap wyścigu Dookoła Kraju Basków i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na drugim miejscu, podobnie jak w poniedziałek, finiszował Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), a trzeci był Gorka Izagirre (Bahrain-Merida). Dla belgijskiej grupy było to już 23. zwycięstwo w obecnym sezonie.

Zdjęcie Julian Alaphilippe ante Primoz Roglic y Gorka Izagirre, Vuelta al País Vasco 2018, 2ª etapa /EFE

We wtorek kolarze mieli do pokonania 166,7 km z Zarautz do Bermeo. Na pofałdowanej trasie wytyczono cztery górskie premie, a kluczowa dla losów etapu okazała się ta ostatnia, ze szczytu której do mety pozostawało 6,8 km.

To właśnie tam do przodu ruszył z peletonu Alaphilippe, który w poniedziałek odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji wyścigu. Początkowo Francuz zyskał kilkadziesiąt metrów przewagi, ale ostatecznie zdołało do niego dołączyć trzech rywali – Roglic, Izagirre i Mikel Landa (Movistar). Wszyscy razem pokonali zjazd, by powalczyć na ostatnim metrach o wygraną. To właśnie Roglic jako pierwszy ruszył do przodu na finiszu, ale Alaphilippe w odpowiednim momencie wyszedł mu z koła, by zanotować swoje trzecie zwycięstwo w sezonie. Kolejni zawodnicy stracili do czołowej czwórki 15 sekund i więcej.

W klasyfikacji generalnej Francuz ma 8 sekund przewagi nad Roglicem i 39 nad Izagirre.

W 2016 roku Alaphilippe wygrał swój pierwszy wyścig wieloetapowy – Tour of California. W poprzednim sezonie triumfował także na jednym z etapów Vuelta a Espana.

Sześcioetapowy wyścig potrwa do soboty. Relacje na żywo w Eurosporcie 1.

Wyniki 2. etapu:

1. Julian Alaphilippe (Francja) Quick-Step Floors 4:11:47

2. Primoz Roglic (Słowenia) LottoNL-Jumbo

3. Gorka Izagirre (Hiszpania) Bahrain-Merida

4. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team

5. Patrick Konrad (Austria) Bora-Hansgrohe 0:00:15

6. Eduard Prades Reverter (Hiszpania) Euskadi Basque Country-Murias

7. Pello Bilbao (Hiszpania) Astana Pro Team

8. Rudy Molard (Francja) Groupama-FDJ

9. Enric Mas (Hiszpania) Quick-Step Floors

10. Ion Izagirre (Hiszpania) Bahrain-Merida