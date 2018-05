Kolarstwo. Nowe badania uratują Chrisa Froome’a?

Już prawie osiem miesięcy ciągnie się sprawa Chrisa Froome’a. Czterokrotny zwycięzca Tour de France przekroczył dopuszczalną dawkę salbutamolu w organizmie podczas Vuelta a Espana. Brytyjczyk wygrał hiszpański tour, ale nie jest pewne, czy zrobił to zgodnie z zasadami. Adwokaci kolarza Team Sky robią, co mogą, by udowodnić niewinność swojego klienta. Możliwe, że najnowsze badania uratują skórę Froome’owi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Froome rozpoczął 101. Giro d'Italia od upadku Eurosport

Sezon 2017 układał się dla Chrisa Froome’a idealnie. Czwarte zwycięstwo w Tour de France oraz sukces w Vuelta a Espana, dzięki czemu przeszedł do historii jako pierwszy kolarz od 1978 roku, który w jednym sezonie wygrał te dwa wielkie toury. Wówczas dokonał tego Bernard Hinault. Później jednak na światło dzienne wyszły wyniki jego badań antydopingowych z Vuelty. Brytyjczyk znacznie przekroczył dopuszczalną dawką salbutamolu. Rozpoczęło się śledztwo, które trwa do dziś.

Reklama

Adwokaci Froome’a szybko ruszyli do pracy. W styczniu informowano, że najprawdopodobniej będą bronić kolarza, zrzucając winę na niewłaściwie działające nerki, które miały zatrzymać w moczu dużą ilość salbutamolu. Później brano pod uwagę kwestię odwodnienia organizmu. Aczkolwiek te wytłumaczenia nie uratują zawodnika Team Sky.

Froome uważa, że jest niewinny, śledztwo trwa, a teraz może zostać jeszcze bardziej zagmatwane. W zeszłym tygodniu opublikowano wyniki badań grupy prowadzonej przez Julesa Heubergera. Według nich, badania na obecność salbutamolu przeprowadzane przez Międzynarodową Agencję Antydopingową (WADA) mogą doprowadzać do błędnych wyników, zarówno na korzyść jak i niekorzyść sportowca.

Naukowcy twierdzą, że obecna metoda musi zostać przemyślana i zmieniona. Warto zauważyć, że ta grupa w zeszłym roku przedstawiła wyniki badań, według których EPO nie wpływa na osiągnięcia zawodników.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Chris Froome wreszcie skompletuje kolarskiego hat tricka? Eurosport

Jednak WADA w ogóle nie przejmuje się rewelacjami Heubergera. - Przeczytałem ten artykuł i nie jest to dla nas problem. WADA przeprowadziła wiele badań w kwestii salbutamolu i uważamy, że nasze testy oraz wyznaczone granice są odpowiednie - stwierdził dyrektor nauk WADA dr Oliver Rabin.

Tymczasem Froome wciąż czeka na jakąkolwiek decyzję. Brytyjczyk nie został zawieszony i obecnie startuje w Giro d’Italia, a śledztwo w jego sprawie może ciągnąć się jeszcze przez kilka miesięcy.

DM