Kolarstwo. Odnaleziony Steven De Jongh wraca do zdrowia

Dyrektor sportowy grupy Trek-Segafredo Steven De Jongh po raz pierwszy odniósł się do wydarzeń z poprzedniego tygodnia, gdy po kraksie na rowerze stracił przytomność i był poszukiwany w okolicach hiszpańskiej Girony.

O zaginięciu De Jongha poinformowała 15 października jego żona Renee Meijer, gdy ten nie wrócił z porannej przejażdżki. Jego położenie wykryto dzięki aplikacji Strava, która śledziła jego trasę oraz holenderskiemu kolarzowi Robertowi Gesinkowi, który wyruszył na poszukiwanie.

Informacje pomogły w namierzeniu De Jongha ratownikom, a sam poszkodowany, nie odzyskawszy przytomności, przetransportowany został do szpitala. Tam stwierdzono wstrząśnienie mózgu. Na szczęście obyło się bez złamań.

Po dwóch dniach 44-latek wypisany został do domu, gdzie dochodzi do siebie do dziś.

„Wielkie dzięki należą się mojej żonie, która zareagowała bardzo szybko. Odnaleziono mnie zanim pogorszyła się pogoda. Dzięki należą się Stravie za wskazanie odpowiedniego miejsca i całej twitterowej społeczności, która zareagowała” – napisał na Twitterze De Jongh. „Stan mojego zdrowia zmierza w odpowiednim kierunku, choć wiem, że do powrotu potrzebować będę czasu. Ale wrócę” – zaznaczył.