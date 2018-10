Kolarstwo. Petr Vakocz w styczniu może wrócić do rywalizacji

Czeski kolarz grupy Quick-Step Floors Petr Vakocz w styczniu może wrócić do rywalizacji w wyścigach – poinformował na łamach "L’Equipe" szef ekipy Patrick Lefevere. W styczniu 2018 roku Vakocz zderzył się podczas treningu w okolicach Johannesburga z ciężarówką. Więcej szczęścia mieli wówczas jadący obok niego Bob Jungels i Laurens De Plus.

Jungels nie odniósł żadnych obrażeń, a De Plus miał pękniętą miednicę i kość krzyżową. Z kolei Vakocz doznał złamania kilku kręgów i musiał przeleżeć w szpitalu dwa tygodnie, zanim powrócił do domu w Pradze.

De Plus wrócił do rywalizacji w maju, podczas jednodniowego Eschborn-Frankfurt, skąd następnie pojechał na Tour of California.

26-latek z Czech wsiadł na rower co prawda już w marcu, ale dopiero pod koniec czerwca był w stanie wyjechać na szosę. Dopiero przeprowadzone ostatnio badania pokazały, że Vakoczowi może udać się powrót już w styczniu.

Kolarz był objawieniem Tour de Pologne 2014 (wygrał etap i długo jechał w koszulce lidera), a dwa lata później wygrał Brabancką Strzałę.