Kolarstwo. Polscy kolarze pomogą uratować rekord Merckxa?

W niedzielne popołudnie Alejandro Valverde (Movistar) może przejść do historii kolarstwa, zrównując się z legendarnym Eddy'm Merckxem w liczbie zwycięstw w najstarszym klasyku WorldTouru – Liege-Bastogne-Liege. Hiszpan ma na swoim koncie już cztery triumfy w „Staruszce", a jako obrońca tytułu sprzed roku na trasę wyruszy z numerem 1.

Mimo 37-lat, "El Bala" nawet nie myśli o zakończeniu kariery. Trudno zresztą, aby było inaczej, skoro w obecnym sezonie notuje znakomite wyniki. Co prawda w środę nie udało mu się po raz piąty z rzędu wygrać Strzały Walońskiej, ale drugie miejsce na Mur de Huy oraz cały wysyp zwycięstw z poprzednich tygodni i miesięcy pozwala stwierdzić, że do niedzielnej rywalizacji Valverde przystąpi w świetnej, o ile nie w życiowej, formie.

- W Strzale Walońskiej po raz kolejny udowodniłem, że na podjazdach jestem w czołówce. Druga lokata na Huy i piąta w Amstel Gold pozwala twierdzić, że w Liege moje szanse będą naprawdę duże – ocenił Valverde, który planuje kontynuować karierę aż do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Kto może powstrzymać kolarza z Murcii? Po środowym sukcesie oczy wszystkich zwrócone będą na Juliana Alaphilippe’a. Co ciekawe, Francuz jeszcze przed Strzałą Walońską powtarzał, że najważniejsza dla niego pozostaje „Staruszka”. - To Liege-Bastogne-Liege jest wyścigiem, który bardziej mi odpowiada. Już w swoim debiucie, w 2015 roku, stanąłem tu na podium. Mam nadzieję, że tym razem również pokażę się z dobrej strony – zaznaczył „Alaf”.

Pod pierwszym zdaniem wypowiedzi Francuza mógłby podpisać się również Michał Kwiatkowski (Sky). W 2015 roku Polak jeździł z Alaphilippe’m w jednej grupie (Quick-Step) i zgodnie podzielił się sukcesami w ardeńskim tryptyku. „Kwiato” wygrał wówczas Amstel Gold, a w Strzale Walońskiej i „Staruszce” lepszy od niego był Alaphilippe, dwukrotnie zajmując drugie miejsce.

Mocno eksploatowanemu w tej wiosny Kwiatkowskiemu trasa w Liege powinna odpowiadać bardziej niż w dwóch pierwszych odsłonach tryptyku. W niedzielę do pokonania będzie aż 258 km z Liege do Ans i od samego początku pojawią się przewyższenia. Najważniejsze z 11 podjazdów będą te najbliżej mety - Côte de la Roche-aux-Faucons i Côte de Saint-Nicolas, ale to nie będzie koniec trudności, bo ostatnie 1,5 km to również jazda lekko pod górę, szosą z 5-proc. nachyleniem.

- Wszyscy jesteśmy gotowi na Liege. Myślę, że nasi kolarze są w dobrej formie. To będzie trochę inny wyścig od Walońskiej Strzały. Jest dużo dłuższy i to powinno odpowiadać naszemu zespołowi – przyznał dyrektor sportowy Sky Gabriel Rasch.

Trzecie miejsce Kwiatkowskiego z 2014 roku do dziś pozostaje najlepszym wynikiem polskiego kolarza w ostatnim wiosennym monumencie. Na trasie 104. edycji „Staruszki” będzie mu pomagać Łukasz Wiśniowski. Z kolei w Bora-Hansgrohe zobaczymy Rafała Majkę.

„(W Strzale Walońskiej) moim celem było pomaganie chłopakom w uzyskaniu TOP10, co się udało - Patrick Konrad był 10. Podium było dla nas poza zasięgiem, ale mocniej nastawiam się na niedzielne Liege-Bastogne-Liege. Nogi po przerwie nie kręciły znakomicie, ale liczę na to, że złapałem dzisiaj rytm wyścigowy i będę szedł do przodu” – napisał na Facebooku Majka. „Traktuję ardeńskie klasyki jako mocny sprawdzian formy. Wznawiam tym samym kalendarz startowy przygotowujący mnie do Tour de France. Przed rokiem Liege-Bastogne-Liege ukończyłem na 10. miejscu - chciałbym tam również powalczyć” – zaznaczył jeszcze we wtorek.

W składzie belgijskiej grupy Lotto-Soudal, która za sprawą tercetu Benoot – Wellens – Vanendert będzie chciała pokrzyżować plany najlepszym, zobaczymy również Tomasza Marczyńskiego.

Brain