Kolarstwo. UCI będzie prześwietlać i demontować rowery

Międzynarodowa Unia Kolarska zapowiedziała, że weźmie się solidnie za sprawdzanie, czy rowery w tourze są wyposażone w niedozwolone technologiczne wspomaganie w postaci ukrytych silniczków. Prezydent UCI David Lappartient obiecywał w kampanii wyborczej, że będzie to jego priorytetem.

Zdjęcie Przedstawiciel UCI prezentuje program do prześwietlania rowerów /Getty Images

W środę w Genewie Lappartient potwierdził wcześniejsze doniesienia agencji Reutera, że na wybranych wyścigach (50 proc. sezonu) pojawią się specjalne ciężarówki wyposażone w sprzęt do prześwietlania rowerów. Dodatkowo wybrane egzemplarze będą rozkręcane w celu sprawdzenia, czy nie ma w nich silniczków, o których mówi się od prawie dziesięciu lat.

Reklama

W dwóch ostatnich edycjach najsłynniejszego wyścigu kolarskiego świata Tour de France UCI tropiła oszustów z wykorzystaniem z kamer termicznych. Przyłapanym kolarzom grozi minimum półroczne zawieszenie, a także grzywna w maksymalnej wysokości 200 tysięcy franków szwajcarskich. Zespoły mogą być ukarane grzywną w wysokości miliona franków.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by kwestię technologicznego dopingu zamknąć raz na zawsze - podkreślił Lappartient. - Ludzie muszą wierzyć w wyniki, dlatego będziemy walczyć z dopingiem. Wspomaganie technologiczne jest łatwiejsze do zlikwidowania - dodał.

Pierwsze wzmianki o silniczkach w rowerach pojawiły się w mediach w 2010 roku. Najgłośniejsze oskarżenia wytaczano w kierunku słynnego Fabiana Cancellary. Podczas zmagań w Wyścigu Dookoła Flandrii na jednym z etapów Szwajcar odjechał w nadnaturalnie szybki sposób od Toma Boonena, a belgijscy komentatorzy nie potrafili zrozumieć, jak możliwe jest takie przyśpieszenie. Cancellara reagował na zarzuty wielką złością i zawsze przekonywał, że nie był oszustem.

kip